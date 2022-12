I primi minuti di Dead Space Remake sono una bella sorpresa

L’uscita del remake di Dead Space si avvicina, visto che EA è al lavoro su un rifacimento che promette di portare il capitolo originale nella current-gen.

Il survival horror sci-fi, che potete recuperare ancora su Amazon, è da molti considerato come uno dei titoli del genere più significativi di tutti i tempi.

E se di recente il primo Dead Space ha compiuto un compleanno molto importante, è il remake in arrivo ad essere il desiderio dei fan del franchise.

Ora, dopo avervi raccontato le nostre prime impressioni sul gioco, ora è il turno di un lungo video gameplayche mostra i primi 18 minuti di gioco.

Come riportato anche da DSO Gaming, IGN US ha condiviso un nuovo video che mostra i primi 18 minuti di gioco del prossimo remake di Dead Space. Ovviamente, non proseguite nella visione se non volete rovinarvi la sorpresa.

Il gioco, lo ricordiamo, utilizzerà il potente Frostbite Engine e questo video vi darà un’idea delle sue potenzialità grafiche in azione.

Dead Space uscirà esclusivamente su piattaforme current-gen. Inoltre, il gioco conterrà nuovi contenuti di gioco e miglioramenti, pur rimanendo fedele alla visione del gioco originale.

Electronic Arts pubblicherà Dead Space Remake il 27 gennaio 2023. L’editore americano ha anche dichiarato che il gioco non avrà microtransazioni, croce e delizia dei giocatori di tutto il mondo.

Come recita la descrizione ufficiale, «questo remake offre una fedeltà visiva sbalorditiva e un audio ricco di suspense, oltre a nuovi contenuti di gioco e miglioramenti pur rimanendo fedele all’emozionante visione del gioco originale.»

Restando in tema, avete visto il video che mette a confronto l’originale con il remake di prossima uscita (con tutte le differenze del caso messe in bella vista)?

Per non farci mancare niente, avete visto anche la bellissima versione PS One del gioco originale, pensata alcuni mesi da esplicitamente per i nostalgici incalliti.