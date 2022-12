Dead Space Remake verrà rinviato? Arriva la risposta ufficiale

Il remake di Dead Space si avvicina, visto che il gioco è atteso su piattaforme current-gen di PS5, Xbox e PC tra poche settimane. In molti si chiedono se il gioco verrà rinviato, ma a quanto pare non sarà così.

Il survival horror sci-fi, che potete recuperare su Amazon nella sua versione originale, tornerà quindi a terrorizzare il pubblico molto presto.

Dopo avervi raccontato le nostre prime impressioni sul gioco, sembra infatti che il suddetto non subirà ritardi di alcun genere.

Ora, mentre i fan discutono sul nuovo volto del protagonista Isaac Clarke, EA ha confermato che il titolo è entrato ufficialmente in fase Gold.

Come riportato anche da DualShockers, infatti, EA e Motive Studio hanno confermato che l’imminente remake di Dead Space ha ufficialmente ottenuto il via libera per la release, il che significa che il gioco è pronto per la data di uscita del 27 gennaio 2023.

«L’intero team di Motive è entusiasta di annunciare che Dead Space è diventato Gold! Grazie a tutti i fan che ci hanno sostenuto fin qui. Ci vediamo tutti il 27 gennaio!», hanno scritto gli sviluppatori su Twitter per annunciare la notizia.

Quando un gioco diventa Gold, per quei pochi che non lo sapessero, significa che è stato ufficialmente completato e approvato da Microsoft e Sony per essere pubblicato sulle rispettive piattaforme.

WE ARE WHOLE AGAIN. The entire Motive team is excited to announce that Dead Space has gone gold! Thanks to all the fans who supported us this far. See you all on January 27th! pic.twitter.com/ifwcgs4Ofe — Motive (@MotiveStudio) December 15, 2022

L’imminente remake è stato annunciato durante l’evento EA Play Live del 22 luglio 2021. Il breve teaser trailer ha rivelato che il gioco horror sarebbe stato pubblicato per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Motive Studios ha confermato che il gioco sarà completamente ricostruito da zero per offrire un’esperienza più profonda e coinvolgente.

Motive ha inoltre rivelato che il remake di Dead Space sfrutterà la potenza del motore di gioco Frostbite e delle console di nuova generazione, apportando un’incredibile fedeltà visiva e numerosi miglioramenti al gameplay, pur rimanendo fedele al titolo originale uscito nel 2008 per PlayStation 3, Xbox 360 e PC.

In questi giorni, inoltre, è stato rilasciato un nuovo video che mostra i primi 18 minuti di gioco del prossimo remake di Electronic Arts.

Restando in tema, avete visto anche la bellissima versione PS One del gioco originale, pensata esplicitamente per i nostalgici incalliti?

Infine, ricordiamo che Dead Space Remake sarà solo uno dei grandi titoli che invaderanno gli scaffali nei primi mesi del prossimo anno.