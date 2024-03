Dead Space 2 Remake potrebbe essere stato "spoilerato" da EA

Dead Space Remake è da arrivato da diversi mesi su console current-gen PS5, Xbox e PC, sebbene a quanto pare è arrivato il momento di parlare del sequel.

L'horror sci-fi (che trovate anche su Amazon in versione PS5) ha terrorizzato i giocatori di tutto il mondo.

Nella recensione del nostro Domenico, vi abbiamo infatti spiegato a chiare lettere che «EA Motive si è dimostrata invece all’altezza del compito e ha portato a termine un lavoro molto rispettoso, effettuando aggiunte utili, migliorative e mai davvero invasive, né per quanto riguarda il sistema di gioco, né per quanto concerne la storia.»

Ora, mentre già mesi fa si è parlato di eventuali sequel in arrivo, sembra proprio che EA si sia lasciata "sfuggire" un indizio circa Dead Space 2 Remake.

Come riportato anche da GamingBible, in post relativo all'EA Gear Store, che vende merchandising e abbigliamento, l'azienda ha twittato un poster del piano tecnico dell'arma al plasma del franchise di Dead Space.

Fin qui tutto bene, se non fosse che hanno utilizzato un'immagine di Dead Space 2 come sfondo dell'immagine.

Ora, potrebbe trattarsi di un errore in buona fede, ma non molto tempo fa EA aveva chiesto direttamente ai fan, tramite un sondaggio via e-mail, cosa ne pensassero di un remake di Dead Space 2 e persino Dead Space 3.

Se EA sta effettivamente pensando a un rifacimento del sequel non lo sappiamo, sebbene visto il successo del remake precedente non ne saremmo sorpresi.

Nell'attesa di saperne di più su un eventuale secondo remake della serie, un fan ha condiviso un nuovo video che mostra come potrebbe apparire Dead Space Remake con una visuale isometrica.

Ma non solo: alcune settimane fa ci ha pensato il leggendario regista John Carpenter a suggerire che il progetto di un film su Dead Space è attualmente in fase di sviluppo.