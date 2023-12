Xbox Store, Dead Space al 90% e tanti grandi sconti: ecco i migliori

Siamo ormai entrati ufficialmente nell'ultimo mese dell'anno, ma Xbox Store non ha alcuna intenzione di fermare le sue offerte. Anzi, forse le proposte di questi giorni sono tra le più interessanti viste di recente nel negozio digitale.

Come ogni martedì rinnoviamo infatti il nostro appuntamento con i nuovi sconti settimanali del negozio delle console di casa Microsoft, ancora una volta con sconti fino al 90% e al 95% ma con un publisher di eccezione.

Xbox Store ha infatti deciso di proporre delle imperdibili offerte dedicate su diversi dei giochi Electronic Arts più interessanti: tra questi non possiamo che segnalarvi ad esempio le edizioni Deluxe di Dead Space Remake e Star Wars Jedi Fallen Order, oltre alla Palace Edition di Need for Speed Unbound e la Karakuri Edition di Wild Hearts.

Tutte queste edizioni speciali sono proposte con un'offerta del 90% da non lasciarvi assolutamente scappare, ma con un piccolo limite: queste promozioni sono disponibili solamente se siete iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon).

Dato che le edizioni base sono già incluse nel servizio in abbonamento, si tratta chiaramente di un incentivo ad effettuare l'upgrade a prezzi irrisori, mantenendo allo stesso tempo l'accesso permanente ai titoli in questione. Tuttavia, queste offerte dureranno molto meno del solito, dunque vi consigliamo di affrettarvi il prima possibile.

Ovviamente, questi sono soltanto alcuni esempi delle offerte che troverete su Xbox Store, anche senza servizi in abbonamento: di seguito troverete un elenco con i migliori sconti scelti dalla nostra redazione.

Assassin's Creed Odyssey: Gold — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Battlefield 2042 Elite Edition — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% Dead Space Digital Deluxe — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Divinity: Original Sin Enhanced — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Marvel's Midnight Suns — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Need for Speed Heat Deluxe — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Need for Speed Unbound Palace Edition — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Plants vs Zombies: GW2 Deluxe — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Valheim — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Wild Hearts Karakuri Edition — Sconto del 90%

— Sconto del 90% XCOM 2 — Sconto del 95%

Segnaliamo anche che alcune delle proposte più interessanti delle scorse settimane sono ancora disponibili in offerta, motivo per il quale vi invitiamo a consultare la lista completa al seguente indirizzo.

Restando in tema con Xbox Game Pass, vi ricordiamo che da oggi saranno disponibili ben 4 nuovi giochi gratis, ma sappiamo anche quale sarà uno dei primi titoli del 2024.

Varrà anche la pena di tenere d'occhio The Game Awards 2023: durante lo show ci saranno anche «annunci importanti» promessi da Xbox.