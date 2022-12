I primi mesi del 2023 per i videogiochi saranno davvero molto interessanti

Uno screen pubblicato online mostra una parte dell’enorme numero di titoli di alto profilo in arrivo su Steam e non solo nel primo trimestre del 2023, lasciando intendere che il prossimo sarà un anno ricco di novità per i giocatori.

Da semplici titoli per famiglie al terrificante remake di Dead Space (trovate l’originale su Amazon), c’è un videogioco per – quasi – ogni tipo di giocatore.

Dopo un 2022 che ha visto uscire giochi come Elden Ring (vincitore del GOTY ai TGA), Pokémon Scarlatto e Violetto e molti altri, il 2023 promette di essere ancora migliore dell’anno precedente.

Come riportato anche da Game Rant, un giocatore ha deciso di fare il punto della situazione, mostrandoci un’immagine che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

L’anno prossimo sarà caratterizzato dall’arrivo di nuovi titoli come Starfield di Bethesda, oltre ai sequel per i franchise di Alan Wake e Diablo. Sfortunatamente per alcuni giocatori, il 2023 segnerà anche il capolinea per diversi titoli EA: l’editore ha recentemente annunciato che i server di 3 giochi di Medal of Honor chiuderanno nel febbraio 2023.

Un nuovo post sul subreddit r/Steam offre ai giocatori di PC un assaggio di alcune delle chicche in serbo nel primo trimestre del 2023:

L’utente ‘lrraya’ ha infatti condiviso infatti uno screen della sua lista dei desideri di Steam, ricca di titoli in arrivo di una varietà di generi diversi.

L’elenco mostra un mix di titoli che potrebbero interessare un’ampia varietà di giocatori, dai giochi per famiglie come SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake al gioco basato sulla saga di Guerre Stellari, ossia Star Wars Jedi: Survivor.

Anche diversi giochi horror hanno guadagnato un posto di rilievo nella lista, con i remake di Dead Space e Resident Evil 4 che segnano rispettivamente l’inizio e la fine del trimestre.

Diversi giocatori hanno risposto al post condividendo il loro entusiasmo per i giochi presenti nella lista dei desideri di lrraya su Steam.

Mentre molti utenti si sono detti entusiasti della pletora di nuovi giochi in arrivo nel primo trimestre del 2023, alcuni hanno risposto con un cauto ottimismo, dopo essere stati scottati dall’hype pre-uscita di giochi passati.

Basti pensare che solo ieri un big come Hogwarts Legacy è stato al centro di un serio rinvio, relativo però solo ed esclusivamente ad alcune versioni specifiche del gioco.

Restando in tema, Sony ha pubblicato il PlayStation Wrap-Up, ossia il recap che include le principali statistiche registrate da ogni giocatore nel corso del 2022.