Dead Space Remake e la verità sui contenuti tagliati dal gioco originale

Pochi giorni fa, EA ha mostrato il nuovo Dead Space, il remake del primo capitolo, atteso su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il gioco, impostato come un vero e proprio rifacimento del capostipite, sarà sviluppato dal team di sviluppo responsabile del discreto Star Wars Squadrons, ovvero Motive Studio.

Il teaser trailer ha rassicurato gli animi dei fan, mostrando un contesto horror sci-fi molto simile a quello del gioco originale.

Anche nel nostro video speciale vi abbiamo spiegato perché vale la pena “rischiare” con un remake del genere.

Il remake avrà comunque varie differenze col gioco originale, inclusa l’assenza di schermate di caricamento, sebbene le novità non finiscono qui.

In una recente intervista con IGN USA (via GR), il direttore creativo di Motive, Roman Campos-Oriola, ha affermato che il team di sviluppo ha potuto mettere mano al codice del primo Dead Space.

Ciò ha permesso agli sviluppatori di scovare alcuni aspetti che sono stati tagliati dal gioco uscito nei negozi nel 2008.

Campos-Oriola ha espresso la volontà di inserire questi contenuti nel nuovo remake, molti dei quali concepiti come parte del level design del titolo originale.

Pochi giorni fa gli sviluppatori hanno anche reso noto di avere tutta l’intenzione di rimanere fedeli all’episodio originale, ma allo stesso tempo di voler eliminare una serie di elementi che non hanno funzionato in origine.

Lo studio ha anche affermato che il remake non conterrà alcuna microtransazione, il che è senza dubbio una cosa ben vista a fronte delle numerose critiche rivolte in passato a EA per quanto riguarda le transazioni in-game.

Salvo cambi in corsa, il remake di Dead Space dovrebbe rifarsi al recente rifacimento Resident Evil 2, uno dei possibili punti di riferimento del team di sviluppo americano.

Se volete recuperare tutti gli annunci dell’EA Play, date un’occhiata al recap pubblicato su queste stesse pagine pochi giorni fa.

Avete già letto anche che un fan ha notato nel trailer una curiosa citazione a Glen Schofield, creatore del franchise insieme a Michael Condrey?