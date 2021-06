Dead Space, nuove conferme sul revival: sarà una “reimmaginazione”

Nelle ultime ore sono spuntate online diversi rumor credibili che vorrebbero Electronic Arts al lavoro per riportare in vita il brand Dead Space con un nuovo capitolo.

La saga horror di Electronic Arts, la cui trilogia è attualmente disponibile per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, è infatti rimasta ferma ai box dopo il terzo capitolo della serie, anche per via dello scioglimento di Visceral Games.

Lo studio autore di Dead Space è stato infatti chiuso nel 2017 da Electronic Arts, motivo per cui secondo l’affidabile insider Jeff Grubb la compagnia sarebbe pronta ad affidare il revival ad EA Motive, già autore di Star Wars Squadrons.

La notizia è stata rilanciata online da diverse testate affidabili, che hanno confermato come anche loro avessero sentito di queste voci.

Nuove conferme sul possibile reboot di Dead Space.

A queste si è aggiunta anche Gematsu (via Video Games Chronicles), che ha avuto modo di svelare qualche dettaglio in più su quello che dovrebbe essere il prossimo episodio della serie.

Secondo Gematsu, il nuovo Dead Space non sarà un sequel della trilogia, ma una «reimmaginazione» vera e propria della serie, lasciando dunque intendere che potrebbe trattarsi di un reboot.

Allo stato attuale, ovviamente, si tratta unicamente di voci di corridoio, non ancora confermate da Electronic Arts o EA Motive: per questo motivo vi suggeriamo di prendere questo rumor con le dovute precauzioni.

Si tratta di una voce che conferma quanto già affermato da un altro news editor molto importante, che aveva già sottolineato come il prossimo Dead Space sarebbe stato un nuovo inizio per la serie.