Dead Space, annuncio in arrivo? Spunta un indizio

Da diversi giorni si stanno rincorrendo le voci su un possibile ritorno di Dead Space, la saga horror di Electronic Arts che da diversi anni non riceve un nuovo capitolo.

Per questo motivo, in queste ore non è passata inosservata una novità sul canale YouTube ufficiale di Dead Space, che fino ad ora era rimasto inutilizzato da ben otto anni.

Secondo le indiscrezioni, il nuovo capitolo sarà una reimmaginazione della saga, di cui si starebbe occupando EA Motive, già autori di Star Wars Squadrons.

Un noto insider avrebbe inoltre svelato in quale data dovrebbe arrivare l’annuncio del revival, sottolineando che il prossimo EA Play sarà l’occasione giusta per vederlo in azione.

L'account YouTube di Dead Space è stato aggiornato dopo otto anni.

Come riportato da ComingSoon.net, il canale ufficiale della serie su YouTube era rimasto inutilizzato per quasi nove anni, ma le cose sono improvvisamente cambiate nella giornata di ieri.

L’immagine profilo utilizzata precedentemente, che è ancora visibile nell’account Twitter della serie, rimasto inutilizzato da dicembre 2013, era semplicemente il logo di Dead Space 3, l’ultimo episodio della trilogia.

Improvvisamente, Electronic Arts ha però deciso di modificare l’immagine di YouTube, mostrando ora più dettagliatamente una sezione della box art del secondo capitolo.

Potete osservare voi stessi il cambiamento grazie a questo screenshot, che mostra tramite il sito Wayback Machine lo stato precedente del canale:

Se avvenuto in altre circostanze, non si tratterebbe di un cambiamento significativo, tuttavia il fatto che EA abbia deciso di apportare modifiche mentre continuano a circolare rumor sul possibile ritorno della serie potrebbe aver confermato un possibile annuncio in arrivo.

Nel caso le voci di corridoio fossero confermate, il reveal del nuovo Dead Space dovrebbe avvenire questo mese: se dovessero arrivare conferme ufficiali, vi aggiorneremo tempestivamente sulle nostre pagine.

Le voci di corridoio su quello che sarebbe il nuovo titolo di EA Motive sono iniziate a circolare già a marzo, grazie ad un noto insider del settore.

Pochi giorni fa aveva però rincarato la dose, sottolineando che Electronic Arts sarebbe pronta a rivelare un titolo di cui aveva già parlato in precedenza.

Queste voci si sono diffuse rapidamente in tutto l’ambiente, trovando anche importanti conferme da firme importanti del giornalismo videoludico.