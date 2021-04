Days Gone 2, i fan reagiscono alla cancellazione

Days Gone 2 non vedrà la luce e la cosa, generata come un rumor a firma Jason Schreier di Bloomberg, appare ormai una triste realtà.

Come abbiamo scoperto la scorsa settimana, il seguito dell’action adventure open world sarebbe stato scartato per l’insoddisfazione di Sony nei confronti del livello di qualità raggiunto dall’originale e dell’accoglienza della critica.

Inoltre, almeno inizialmente, Bend Studio sarebbe stata scelta per realizzare un nuovo capitolo di Uncharted e supportare il multiplayer di The Last of Us Part II, salvo poi ottenere di poter lavorare ad un’IP inedita.

La notizia è ancora più amara se consideriamo i piani del director Jeff Ross, che ha lasciato la software house poco dopo il lancio della proprietà intellettuale, per un seguito che avrebbe puntato su un universo condiviso e una modalità co-op integrata.

Considerando queste informazioni gustose, i fan non hanno preso particolarmente bene la decisione di Sony di staccare la spina al franchise con protagonista Deacon St. John.

C’è chi ha sottolineato, come l’analista Benji-Sales su Twitter, che – secondo alle dichiarazioni di Ross – Days Gone ha venduto più di tutti gli altri giochi del team di sviluppo dell’Oregon messi insieme, e che dunque questa scelta non avrebbe molto senso.

“Days Gone has sold more copies than every game the studio has ever made combined. So it’s successful in that way" Definitely disappointed in no sequel but there is a lot of talented people at Bend Studio. Im excited to see what their next project ishttps://t.co/urEs2AYMvS — Benji-Sales (@BenjiSales) April 11, 2021

Altri, come questo utente, rimarcano il fatto che Sony abbia già cestinato IP e progetti che hanno dato lustro a PS4 in passato.

Tra di loro, The Last Guardian di Fumito Ueda (“costretto” a siglare una partnership con Epic Games per lanciare il suo nuovo gioco), Death Stranding di Kojima Productions, anche lui in odore di cambio casacca, e Detroit Become Human, il cui studio Quantic Dream è diventato multipiattaforma.

The sad fact of the matter is this – money talks. The reason why TLOU is getting a PS5 remake instead of other franchises, & Days Gone 2 is likely not happening, is because it's guaranteed to do well amongst general consumers. Please support devs by showing interest in new IPs.🎮 pic.twitter.com/KvACCxBsYx — Evan Filarca (@EvanFilarca) April 12, 2021

Colin Moriatry, ex IGN, ha invece posto l’accento sul fatto che Sony abbia mancato di rispetto a Bend Studio dopo Days Gone.

«Assolutamente folle pensare di rimettere in schiavitù il team dopo che ha lanciato un grande titolo AAA», ha commentato.

A suo dire, poi, «nessuno vuole un remake di The Last of Us», nonostante la saga di Ellie e Joel sia amatissima tra il pubblico PlayStation.

My biggest takeaway from today's Bloomberg report is just the utter disrespect Sony internally showed Bend after Days Gone. Absolutely insane to think you should put that team back in serfdom after they released a great, AAA title. Also: No one wants a remake of The Last of Us. — Colin Moriarty (@notaxation) April 9, 2021

Tante altre le reazioni degli appassionati raccolte da DualShockers, che rendono piuttosto bene l’idea di quanto la community sia rimasta male nel sentire della cancellazione, ormai certa, di un seguito.

I fan hanno comunque di che consolarsi a stretto giro: Days Gone è infatti disponibile da questo mese su PlayStation Plus.

Da non dimenticare, infine, che il titolo è in arrivo anche su PC nel corso della primavera e avrà diverse impostazioni personalizzate per quella piattaforma.