Dark Souls x Bloodborne è il crossover dei sogni (e qualcuno ci ha pensato)

Dark Souls e Bloodborne sono due esponenti particolarmente rappresentativi del genere dei soulslike, che in questi anni sta avendo grande clamore tra i giocatori di tutto il mondo.

Il primo è stato infatti da poco eletto come il migliore gioco di tutti i tempi ai Golden Joystick Awards, risultato davvero da non sottovalutare.

Così come anche l’oscura avventura a Yharnam è considerata quasi all’unanimità come una delle migliori di sempre, tanto da dare vita anche a un sorprendente demake.

Ora, in attesa che il nuovo Elden Ring veda finalmente la luce nei negozi, qualcuno ha deciso di “fondere” letteralmente Dark Souls e Bloodborne, per un risultato davvero affascinante.

Il bravissimo artista di nome “ASC1103021488” (non proprio facilissimo da ricordare, a dire il vero) ha infatti realizzato un magnifico artwork che immagina i due souls in qualche modo uniti l’uno con l’altro (via The Art Of Video Games).

Nell’immagine, che trovate poco più in basso, possiamo infatti ammirare i due universi che si sfiorano – come fossero uno il riflesso dell’altro – lasciando intendere una passione pressoché smodata per i due giochi.

Ovviamente, nei titolo originali Lordran e Yharnam non sono assolutamente collegate tra loro, cosa questa che esclude l’eventualità di un vero e proprio crossover ufficiale.

