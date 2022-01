La durata totale di Elden Ring farà felici i fan di Dark Souls e Bloodborne

Elden Ring è il soulslike più atteso del momento, specie per il fatto che farà fare – si spera – un deciso passo avanti al genere di appartenenza.

Ispirato ai vari capitoli della serie di Dark Souls, il titolo ideato da Hidetaka Miyazaki con la collaborazione di George R.R. Martin è uno dei più attesi tra quelli in uscita a febbraio.

Come da tradizione delle opere di From, il giocatore dovrà aspettarsi tanta esplorazione e soprattutto combattimento contro temibili e spietati nemici, pronti a farlo fuori in men che non si dica.

Ora, dopo la conferma che il gioco non subirà più ritardi, gli sviluppatori hanno ufficializzato la durata generale del gioco.

Come riportato anche dai colleghi di VGC, durante una video intervista al Taipei Game Show 2022, al produttore Yasuhiro Kitao è stato chiesto quanto tempo ci vuole per arrivare ai titoli di coda di Elden Ring (quindi, la sua durata effettiva).

«Questo varierà significativamente a seconda del giocatore, ma in termini di obiettivi fissati durante lo sviluppo, l’idea è che la storia principale possa essere completato in circa 30 ore», ha risposto Kitao.

E ancora: «Il gioco nel complesso è abbastanza massiccio e contiene molte altre decine di ore di gioco, ma se parliamo solo del percorso principale, non dovrebbe richiedere molto più tempo di così».

Infine, Kitao ha spiegato che: «Alcuni giocatori preferiranno provare ad esplorare l’intera mappa la prima volta, mentre altri lasceranno alcune aree da esplorare in una seconda run o in quelle successive».

In base al sito How Long to Beat, Dark Souls Remastered richiede esattamente 30 ore di gioco intenso per portare a termine la storia principale (che diventano 68 e oltre se si decide di affrontare tutte le sub quest).

Di convesso, anche Bloodborne necessita di 34 ore circa per arrivare alla fine della campagna, e 75 ore per completare il gioco al 100%). A fronte di ciò, la durata di Elden Ring non sembra prendere troppo le distanze dai suoi illustri predecessori.

Ricordiamo anche che nuovi e interessanti video hanno mostrato meglio il mondo di gioco e i suoi NPC, lasciando trapelare la portata del progetto.

Ma non solo: gli spoiler apparsi in rete qualche settimana fa avevano messo in allerta gran parte degli appassionati.