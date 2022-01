Bloodborne sulla prima PlayStation è bellissimo e sempre più fedele all’originale

Bloodborne è stato e continua a essere molto amato da tantissimi giocatori.

Il soulslike ambientato a Yharnam di casa FromSoftware non ha precedenti, e rappresenta un’esperienza videoludica quasi imprescindibile per tutti i fan dei Souls e non.

Il successo del gioco è stato talmente travolgente che molti appassionati hanno deciso di rendere omaggio alla avventure del Cacciatore, in modi a volte a dir poco sorprendenti.

Uno di questi è sicuramente il demake del gioco, ovvero una sorta di remake seppur con qualità tecnica inferiore, in questo pensato esattamente come se Bloodborne fosse uscito per la ormai lontana prima PlayStation.

Nei mesi la creatrice del demake ha fornito numerosi aggiornamenti dedicati al suo progetto, corredati di altrettanti video che mostravano sezioni di gioco.

Ad esempio ricordiamo l’incontro con il Chierico Belva, indelebile nei ricordi di chi ha giocato il capitolo originale su PS4, o quella con Padre Gascoigne, altro boss iconico del titolo.

Adesso ci sono nuovi update riguardanti il progetto e su Twitter è apparso un nuovo video della sviluppatrice del demake che ha condiviso una clip in cui è possibile notare il Cacciatore intento a menare fendenti con due delle armi più amate del gioco: la mannaia e la Blood Spear.

spent all morning updating the cleaver and the blood spear to be on par with the other weapons that were made later in development and therefore had more moves and tighter code

theres still some flickering when the hunter snaps between animations but its shippable so ️ pic.twitter.com/uHQkaIv8KB

— Lilith Walther️‍⚧️ (ps1 goth girl) BLM ACAB (@b0tster) January 22, 2022