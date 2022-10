Dark Souls, ma con le telecamere del primo Resident Evil, è affascinante

Dark Souls è uno dei souslike più amati di tutti i tempi, in grado di dare il via – assieme a Demon’s Souls – a un genere divenuto di tendenza nel corso degli anni.

Senza nulla togliere al recente Elden Ring (di cui potete acquistare la Launch Edition su Amazon) la serie dark fantasy di FromSoftware ha infatti lasciato il segno molti anni prima.

I fan questo non lo hanno mai dimenticato, specie quelli che si sono divertiti a immaginare un Dark Souls 4 realizzato con la potenza dell’Unreal Engine 5, per un risultato finale sorprendente.

Ora, tra un nuovo Texture Pack per Dark Souls Remastered e l’altro, il bravissimo Rustic Games BR ha condiviso un video che mostra il classico souls ma con un’inquadratura a telecamera fissa in stile Resident Evil.

Il video che trovate poco sotto vi darà infatti un’idea di come sarebbe stato il gioco di FromSoftware ai tempi della prima PlayStation, se si fosse optato per le classiche camere fisse (con tanto di animazione delle porte che si aprono).

Per chi se lo stesse chiedendo, no, al momento non esiste alcuna mod che possa rendere la versione originale di Dark Souls per PC simile a questa.

In teoria, qualsiasi modder potrebbe farlo con un pizzico di buona volontà, quindi la speranza è che qualche fan sfegatato possa realizzarla sul serio.

Restando in tema, nelle scorse settimane qualcuno ha deciso di dare nuova vita al terzo capitolo della serie, creando dal nulla un vero e proprio DLC ricco di contenuti inediti.ù

Nel frattempo, uno dei primi cloni di Dark Souls sta per avere addirittura un reboot, per quanto la cosa possa risultare strana o addirittura bizzarra.

Infine, sempre parlando di stranezze, avete visto che qualcuno si è divertito a trasformare il terzo capitolo della saga di DS in un gioco isometrico, proprio come i vecchi Baldur’s Gate?