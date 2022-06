Dark Souls 4 è il soulslike in Unreal Engine 5 che i fan sognano

I soulslike hanno sicuramente guadagnato molta popolarità negli ultimi tempi, sebbene la saga di Dark Souls abbia sempre un posto speciale nel cuore degli appassionati.

Senza nulla togliere ad Elden Ring la serie più famosa di dark fantasy non ha certo bisogno di presentazioni.

Così, nonostante alcuni capitoli della saga facciano ancora discutere i fan, qualcuno ha deciso che era ora di dare alla luce un quarto capitolo non ufficiale di Dark Souls.

L’autore di alcuni concept trailer fan made realizzati in Unreal Engine 5, come ad esempio quello di Assassin’s Creed, ha deciso infatti di creare un vero e proprio Dark Souls 4.

L’ormai noto TeaserPlay ha infatti dato vita a un altro falso trailer realmente sorprendente, realizzato sfruttando la potenza del nuovo motore grafico di Epic.

Il video mostra infatti un ipotetico Dark Souls 4, con un comparto tecnico da lasciare davvero stupefatti: tutto, dagli effetti di luce, alle fiamme, passando per le evocative ambientazioni, non hanno nulla da invidiare ai veri giochi From.

Poco sotto, quindi, trovate il bellissimo Concept Trailer per PS5 (che, lo ricordiamo ancora una volta, è assolutamente non ufficiale e creato per puro diletto):

