Dark Souls 3 diventa un gioco isometrico (ed è bellissimo)

Lo youtuber Flurdeh ha deciso di trasformare un altro soulslike targato FromSoftware, ossia Dark Souls 3, in un vero e proprio titolo isometrico.

Senza nulla togliere a Elden Ring, questa "nuova" versione lascia davvero stupiti.

Era già successo con l’avventura nell’Interregno, trasformato in un titolo isometrico, e ora a quanto pare è toccato a un altro grande classico.

Per raggiungere questo incredibile risultato, il creatore di contenuti si è avvalso di un vero e proprio tool utile a “sganciare” la classica telecamera in terza persona del protagonista, come testimoniato in un filmato apparso su YouTube (via DSO Gaming).

L’inquadratura è stata posta in alto per osservare la mappa di Dark Souls 3, con una visuale isometrica in tutto e per tutto simile a giochi come Diablo o Baldur’s Gate.

L’effetto diorama è inoltre esaltato dalla modifica del frame rate, in modo tale da farlo sembrare un RPG vecchia scuola. Poco sotto, l’ottimo effetto finale realizzato da Kevin “Flurdeh” Hensen in un lungo video pubblicato pochi giorni fa.

Gli autori hanno usato tecniche del tutto simili al Tilt Shift visto in alcuni videogiochi usciti nel corso dei mesi, come ad esempio l’RPG Fantasian.

Ovviamente, è del tutto superfluo sottolineare che al momento in cui scriviamo non vi è alcun progetto – né fan-made, né tantomeno ufficiale – legato alla trasformazione di Dark Souls 3 in un titolo isometrico vero e proprio. Vero anche che, come spesso di dice in questi casi, la speranza è l’ultima a morire.

Ma non solo: alcuni mesi fa sempre Hensen ha applicato questa nuova e del tutto particolare visuale anche a titoli come Days Gone e soprattutto Red Dead Redemption 2.

Persino il celebre Fallout New Vegas era stato ‘trasformato’ con una visuale dall’alto sempre alcune settimane fa, per un risultato altrettanto sorprendente e unico nel suo genere.