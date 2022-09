Dark Souls Remastered diventa «next-gen», grazie ai fan

Dark Souls è uno dei souslike più celebri di sempre, avendo dato il là (assieme a Demon’s Souls) al genere divenuto di culto nel corso degli anni.

Senza nulla togliere al recente e bellissimo Elden Ring (di cui potete acquistare la Launch Edition su Amazon) la serie dark fantasy di FromSoftware ha infatti lasciato il segno in maniera inequivocabile.

Nelle scorse settimane, qualcuno ha infatti deciso di dare nuova vita al terzo capitolo della serie, creando dal nulla un vero e proprio DLC ricco di contenuti.

Senza contare che c’è chi si è divertito anche ad immaginare un Dark Souls 4 realizzato con la potenza dell’Unreal Engine 5, per un risultato finale al cardiopalma. Ora, però, è il turno di un nuovo Texture Pack per Dark Souls Remastered.

Come riportato anche da DSO Gaming, il modder ‘Jack McKracKen’ ha rilasciato un Texture Pack 4K per Dark Souls Remastered che migliora in maniera decisamente netta tutte le texture ambientali, rendendo il gioco quasi degno della next-gen.

Si tratta di un pacchetto davvero indispensabile per tutti coloro che ancora giocano al primo Dark Souls, quindi assicuratevi di scaricarlo nel caso foste tra quelli.

Per migliorare le texture del gioco, il modder ha utilizzato tecniche di intelligenza artificiale avanzate. Per questo motivo, queste nuove texture upscalate mantengono lo stile artistico e l’estetica di quelle originali.

È possibile scaricare il pacchetto di texture 4K da questo indirizzo, in forma gratuita. Come specificato poco sopra, questo pacchetto migliorerà solo le superfici ambientali.

Pertanto, non ci si deve aspettare texture migliori per le armi o le armature. Infine, una volta decompresso, il pacchetto ha una dimensione di circa 35 GB.

Restando in tema, Dark Souls 3 sta tornando ad avere tutte le sue funzionalità online, perché From Software ha riaperto finalmente tutti i server PC.

Nel frattempo, uno dei primi cloni di Dark Souls sta per avere addirittura un reboot, per quanto la cosa possa risultare bizzarra.