Dark Souls incontra Cuphead per il crossover definitivo

Lo scorso mese di settembre, il primo Dark Souls ha spento le sue prime dieci candeline, un compleanno per molti fondamentale visto l’importanza del titolo in questione.

Il gioco è stato infatti in grado di rendere celebre un genere che FromSoftware aveva già coniato con Demon’s Souls, divenuto successivamente un vero fenomeno.

Del resto, il nostro Adriano Di Medio ha deciso di festeggiare con i lettori i 10 anni dall’uscita del gioco con un articolo speciale davvero da non perdere.

Senza contare che in pochi sanno che Dark Souls avrebbe dovuto chiamarsi con un altro nome, un pochino più “imbarazzante” di quello scelto in veste ufficiale.

Ora, il canale Twitter di The Art of Videogames ha pubblicato quello che per molti è all’effettivo un vero e proprio sogno a occhi aperti, un progetto che – semmai vedesse la luce – diventerebbe un cult in pochi istanti.

Stiamo parlando infatti di un crossover tra Dark Souls e Cuphead, l’ormai storico run ‘n’ gun sviluppato e pubblicato dai fratelli Chad e Jared Moldenhauer di StudioMDHR.

Nel video che trovate poco sotto è infatti mostrata una sorta di parodia che “fonde” i due giochi, per un risultato finale realmente sorprendente.

https://twitter.com/VideoArtGame/status/1373654224660205573

Purtroppo, com’era lecito aspettarsi, si tratta di un semplice omaggio realizzato da “64Bits” e non di un vero crossover tra i due giochi.

Vero anche che un progetto del genere sarebbe realmente sorprendente, specie per il fatto che si tratta di due titoli tremendamente hardcore, dotati di un tasso di sfida davvero notevole.

Parlando sempre di stranezze, avete visto che spettacolo è Bloodborne in pixel art, in tutto e per tutto simile a un capitolo 2D di Castlevania?

Ma non solo: pochi giorni fa è stato anche il turno di Resident Evil Village, “trasformato” in un action 2D estremamente simile alla serie Konami incentrata sugli ammazzavampiri.

Infine, date un’occhiata alla classifica dei migliori e peggiori soulslike di sempre, pubblicata ovviamente sulle pagine di SpazioGames.