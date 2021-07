Dark Souls III, scovato un modo “audace” per battere i Cavalieri di Harald

Dark Souls III ha avuto il compito di chiudere in bellezza la trilogia creata da Hidetaka Miyazaki, dando ulteriore filo da torcere agli appassionati della prima ora.

Il terzo episodio della saga firmata From Software è stato lanciato nel 2016 e ha consentito ai giocatori di espandere la tenebrosa lore che ha caratterizzato da sempre il franchise cimentandosi in nuove e difficili sfide.

Le sorprese riservate ai fan sono tante e continuano ad essere scoperte con una certa frequenza: l’ultima di queste riguarda una severa punizione destinata a chi “taglia la corda” (in un punto specifico).

Anche il primo capitolo nasconde ancora qualche gustoso asso nella manica, compreso un modo per evadere dalla prigione di Seath.

Giocando al terzo episodio della saga, un fan ha scelto di affrontare un Cavaliere della Legione di Harald in modo audace e rischioso, ottenendo una vittoria degna di plauso.

Questi nemici hanno la facoltà di colpirci con attacchi a una mano (parabili) e attacchi a due mani (non parabili), e sono deboli ai danni da Fuoco e Fulmine.

Il coraggioso utente si è esibito prima in un salto dal tempismo perfetto (con annessa schivata) e poi in un’impeccabile parata che gli ha concesso di mettere rapidamente il nemico in ginocchio.

Una volta avuta la meglio, il videogiocatore ha colpito la massa nera in corrispondenza della testa dell’avversario (uno dei suoi punti deboli), finendolo con un impeccabile contrattacco, com’è possibile vedere nel video sottostante:

Gli utenti di Reddit si sono congratulati con l’autore dell’impresa e alcuni di loro hanno espresso ancora una volta la difficoltà di padroneggiare la parata in Dark Souls III.

Nello specifico, un fan ha commentato di aver «acquistato il gioco da un po’» e di non essere «mai riuscito a fare una parata», a testimonianza di come il titolo di From Software continui ad affascinare nutrite schiere di videogiocatori pronti a “soffrire” a dovere.

L’episodio conclusivo della saga riserva ancora tanti segreti nascosti, e uno di questi riguarda un boss che può essere battuto con la sua stessa arma.

Tornando a parlare del primo Dark Souls, a dieci anni dall’uscita è stata scoperta una nuova scorciatoia grazie alla quale potrete giungere (quasi) alla fine del gioco.

Il capostipite del franchise si presta a imprese di ogni genere, l’ultima delle quali ha portato un appassionato departicolarmente “creativo” a sconfiggere i boss più difficili rotolando.