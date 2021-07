Dark Souls, scoperto un modo per “evadere” dalla prigione di Seath

Dark Souls, il primo capitolo della fortunata serie di From Software, è sul mercato da circa dieci anni, ma la distanza di tempo è inversamente proporzionale alla quantità di segreti svelati dagli utenti nel corso delle loro run.

Uno di loro ha recentemente scovato un modo inedito per uscire da una situazione scomoda in una specifica location del primo capitolo, la prigione di Seath.

Si tratta dell’ultima di una lunga serie di scoperte, arricchita in tempi recenti da alcune interessanti rivelazioni, come quella relativa alla possibilità di battere un boss con la sua stessa arma.

Se l’attesa per Elden Ring vi sembra troppo difficoltosa, sappiate che potrete rifarvi grazie al “sequel” del capostipite del franchise, pronto a fare il suo esordio prima del nuovo titolo.

La nuova “rivelazione” sull’episodio principale della saga arriva ancora una volta da Reddit, tramite un utente che può vantare un curriculum di circa 1.300 ore passate sul gioco.

Dopo tutto questo tempo, l’esperto videogiocatore ha ammesso di averle viste quasi tutte tra meccaniche nascoste, easter egg e glitch compresi, tranne una.

Il fan si è detto incredulo della scoperta, della quale è venuto a conoscenza tramite il seguente video su YouTube condiviso per l’occasione:

Si tratta di un metodo “alternativo” per uscire dalla prigione di Seath, azione che in una situazione normale il gioco non ci consentirebbe assolutamente di fare.

Molti di voi ricorderanno la stanza colma di cristalli e il falò al suo interno, che in questo caso specifico non permette ai giocatori di abbandonare l’area.

Ebbene, il modo per aggirare questo divieto è in effetti più semplice di quanto si possa pensare. Sarà infatti necessario aggirare la lastra che divide in due la cella e posizionarsi in linea con il fuoco.

Una volta fatto, la funzione di teletrasporto sarà improvvisamente utilizzabile, e ci consentirà di lasciare la zona senza incorrere nel consueto messaggio di blocco.

I fan di Dark Souls sono rimasti sorpresi dalla scoperta, e hanno manifestato il loro comprensibile entusiasmo. Qualcuno ha anche sottolineato che, se lo avesse saputo prima «avrebbe risparmiato un sacco di tempo».

Il gioco continua a ospitare imprese di ogni genere, compresa quella particolarmente curiosa che ha visto protagonista un giocatore deciso a sconfiggere i boss rotolando.

Andando a fondo in Dark Souls a dieci anni dal lancio, qualcuno ha ipotizzato che un personaggio del primo capitolo abbia la facoltà di fingersi morto.

Una delle scoperte più interessanti degli ultimi tempi è quella relativa a una shortcut che permette di saltare un’enorme sezione di gioco tramite un procedimento ben preciso.