Dark Souls 3, un boss può essere battuto con la sua stessa arma

Dark Souls 3, ultimo capitolo della trilogia di soulslike targata FromSoftware, è sicuramente un gioco tanto affascinante quanto impegnativo.

Alla stregua dei suoi diretti predecessori, incluso anche Demon’s Souls, il terzo episodio della saga dark fantasy è un titolo che ridefinisce il concetto di difficoltà.

Se la software house nipponica è attualmente al lavoro su Elden Ring, atteso sugli scaffali il 21 gennaio 2022, continuano a emergere dettagli interessanti sui suoi predecessori.

Ora, ad anni di distanza dalla sua uscita, un giocatore ha scovato un modo davvero molto interessante per sconfiggere l’Old Demon King, noto anche come il Vecchio Re demone.

Di base, questo boss ha un’ampia gamma di attacchi che coprono varie distanze, tanto che il giocatore è chiamato ad attaccarlo sia da vicino che da lontano.

Ma non solo: il Vecchio Re Demone risulta essere un avversario davvero molto rapido nel concatenare i suoi colpi, ragion per cui è in ogni caso necessario un bel po’ di sangue freddo per mandarlo al tappeto.

Dal video che trovate poco sopra, è possibile notare come la situazione possa volgere facilmente a nostro fare equipaggiando il Grande martello del Vecchio Re.

La cosa suona in maniera abbastanza surreale, visto che così facendo il Vecchio Re Demone verrà sconfitto dalla sua stessa arma.

Basterà infatti ingaggiare un combattimento alla breve distanza, riempiendo di colpi il boss, per mandarlo al tappeto piuttosto velocemente.

Ricordiamo anche che di recente un fan ha trovato un modo per accedere rapidamente a Blighttown (o Città Infame) nel primo Dark Souls, gettandosi da un’altura.

Sempre parlando del primo episodio della serie, avete letto anche che alcuni fan hanno deciso di rendere disponibile un vero e proprio sequel sotto forma di mod del Dark Souls lanciato in origine nel 2011?

Ma non solo: se amate i soulslike, c’è un altro titolo che potrebbe interessarvi, ricco di similitudini con il franchise targato FromSoftware.