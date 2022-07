Dark Souls come Magic The Gathering è la cosa più bella che vedrete oggi

I soulslike hanno guadagnato popolarità negli ultimi mesi, sebbene la saga di Dark Souls abbia un posto speciale nel cuore dei fan ormai da generazioni.

Complice anche il successo di Elden Ring (di cui potete acquistare la bellissima Launch Edition su Amazon) il genere non sembra infatti mai passare di moda.

Così, mentre qualcuno si diletta a realizzare un Dark Souls 4 in Unreal Engine 5, altri fan hanno ora realizzato un omaggio davvero unico nel suo genere.

Come riportato da The Gamer, un fan ha raccolto alcuni concept di come potrebbe essere un crossover tra Magic the Gathering e Dark Souls 3.

Dark Souls 3 è pieno di boss interessanti tanto che un fan su Reddit li ha portati in vita (se così possiamo dire) come vere e proprie carte Magic, raggiungendo così un livello di personalizzazione completamente nuovo.

Possiamo infatti ammirare Soul of Cinder, Aldrich, un Abyss Watcher, The Painter, Slave Knight Gael, Gael, Red Hood e Gael Humanity’s End.

Esistono tre versioni dello stesso personaggio, il che si riflette necessariamente in tre diverse carte MTG, oltre ad avere tutte le abilità che avrebbero delle vere carte tratte dal gioco Wizards of the Coast.

Come ha sottolineato un commentatore, Hidetaka Miyazaki è anche un fan di MTG, quindi «sicuramente gli piacerebbe».

Turbulent-Echo8561 ha scritto: «Credo che un mazzo di Magic The Gathering sia stato avvistato nel suo ufficio durante una visita alla FromSoftware qualche anno fa. Ci sono alcune immagini che lo ritraggono».

Restando in tema, una nuova mod vi permetterà di giocare a Elden Ring nei panni del temibile Pyramid Head di Silent Hill.

Ma non solo: il soulslike open world di FromSoftware si è rivelato così bello e apprezzato che un fan ha deciso di portarlo al cinema, nel vero senso della parola.

Infine, una mod per Dark Souls 3,chiamata Dark Souls 3 – Fear The Old Blood ha l’obiettivo di farlo sembrare (e giocare) come Bloodborne.