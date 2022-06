Bloodborne «rivive» su PC, in un altro soulslike, grazie ai fan

La saga di Dark Souls è divenuta col tempo un vero e proprio cult, compreso il terzo capitolo della serie di soulslike di From.

Senza nulla togliere ad Elden Ring (di cui potete acquistare la bellissima Launch Edition su Amazon) la serie più famosa di Miyazaki non ha certo bisogno di presentazioni.

Ciò ha portato alla creazione di mod più o meno sorprendenti dedicate proprio a Dark Souls 3, tra cui spicca Ashen Blood, davvero notevole.

Ora, come riportato da DSO Gaming, qualcuno ha dato vita a un altro contenuto realizzato dai fan e per i fan, realmente sorprendente e che strizza l’occhio a un altro classico come Bloodborne.

Il modder “Bradysheaslays” ha infatti rilasciato una nuovissima mod per Dark Souls 3, chiamata Dark Souls 3 – Fear The Old Blood, con l’obiettivo di farlo sembrare (e giocare) proprio come fosse Bloodborne.

Entrando nei dettagli, questa mod revisiona tutte le caratteristiche di Dark Souls 3, modificando l’illuminazione del gioco, le armi, gli abiti, la musica e persino i movimenti del personaggio.

Per questo motivo, DS3 ora sembrerà proprio come fosse un porting non ufficiale di Bloodborne per PC, ma con le dovute differenze ovviamente.

Potete scaricare Dark Souls 3 – Fear The Old Blood da questo indirizzo, da ora e in forma totalmente gratuita (il nostro consiglio è quella di provarla con mano prima di subito).

Restando in tema, avete visto il concept trailer realizzato dai fan, in Unreal Engine 5, di un fantomatico Dark Souls 4?

Ma non solo: un celebre autore di Star Wars ha da poco rivelato via social che sarà lui a scrivere il nuovo libro dedicato alla saga di soulslike, intitolato Dark Souls: Masque of Vindication.

Infine, per non farci mancare proprio niente, alcune settimane fa il nostro Adriano ci ha raccontato la storia di Dark Souls II, un soulslike ‘sbagliato’ che fa ancora molto discutere.