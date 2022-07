Elden Ring fa ancora più paura, con Pyramid Head nell’Interregno (grazie ai fan)

Una nuova mod è riuscita a creare quello che per molti fan potrebbe diventare il crossover perfetto tra Elden Ring e Silent Hill, in grado di trasformare il vostro Senzaluce in una delle nemesi più terrificanti di sempre.

Parliamo naturalmente del leggendario Pyramid Head, che grazie al lavoro di un fan potrà attraversare l’Interregno e incutere paura nel cuore di tutti i boss e delle creature di Elden Ring (potete acquistare la Launch Edition in consegna rapida su Amazon).

La celebre nemesi di Silent Hill si è rivelata talmente popolare che il suo artista ha ammesso che non avrebbe mai voluto crearlo: un’affermazione che, evidentemente, non è stata sufficiente per fermare la passione dei fan per la creazione di mod curiose e divertenti.

Come riportato da DSOGaming, la nuova mod realizzata dall’utente Tallmaget può essere installata in due versioni diverse, che trasformeranno il Senzaluce nell’iconico Pyramid Head: potete osservare voi stessi il risultato nel seguente screenshot.

La seconda versione della mod è invece in grado di trasformare il vostro personaggio nella versione «Bloodlust Massacre», per chiunque volesse rendere l’Interregno ulteriormente spaventoso.

La modifica realizzata dal fan consente a tutti gli effetti di variare alcuni equipaggiamenti specifici per assumere l’aspetto del Pyramid Head, che vi elencheremo di seguito:

Crucible Tree Helm

Crucible Tree Armor

Radahn’s Gauntlets

Radahn’s Greaves

Troll Knight’s Sword

Se non vedete l’ora di esplorare l’Interregno nei panni del Pyramid Head, potete scaricare la mod di Elden Ring tramite la pagina ufficiale su NexusMods al seguente indirizzo.

Trattandosi di una modifica non ufficiale, il nostro consiglio è naturalmente quello di non utilizzare questa skin durante le vostre partite online, così da evitare qualunque potenziale ban dai server di gioco.

La creatività dei fan è però talmente elevata che spesso non è nemmeno necessario ricorrere a mod per ricreare i propri personaggi videoludici preferiti: un giocatore ha infatti mostrato una bellissima build che fa rivivere il Kratos classico.

Il soulslike open world di FromSoftware si è rivelato talmente bello che un fan ha deciso di portarlo al cinema, letteralmente.