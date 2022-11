Dark Souls, buone notizie per i server PC chiusi

Bandai Namco e FromSoftware hanno finalmente nuovi aggiornamenti sullo stato dei server PC di Dark Souls, visto che è il momento di una buona notizia per i giocatori.

Se per i server dell’edizione Remastered di Dark Souls (lo trovate su Amazon) non ci saranno infatti problemi, il team ha stabilito che la versione originale del soulslike dovrà essere necessariamente abbandonata.

Quindi, a diversi giorni di distanza dal ripristino delle funzionalità online di Dark Souls II Scholar of the First Sin, il team di FromSoftware ha rilasciato la notizia che molti aspettavano.

Gli sviluppatori hanno infatti annunciato di aver appena ripristinato i server di Dark Souls Remastered, dopo aver già ripristinato quelli dedicati al terzo capitolo.

Attraverso un post sui canali social del gioco, il team di FromSoftware in collaborazione con Bandai Namco ha infatti finalmente rispristinato le feature online del primo capitolo.

Dark Souls Remastered torna a poter usufruire delle funzionalità di rete anche su PC dopo una lunga assenza, riuscendo così a offrire al pubblico l’esperienza completa anche sul fronte dell’online.

Poco sotto, il tweet che conferma la notizia.

Online features for the PC version of #DarkSouls: Remastered have been reactivated.

Thank you once again for your patience, understanding, and support. pic.twitter.com/IZ8lsfx3Tx

— Dark Souls (@DarkSoulsGame) November 9, 2022