Dark Souls 3, ci sono finalmente buone notizie per i server PC chiusi

I fan di Dark Souls su PC non sono mai stati estremamente fortunati, tra porting non sempre all’altezza e problemi tecnici di varia natura.

La trilogia di soulslike (che trovate anche su console su Amazon) è sbarcata anche su PC ovviamente, ed è stata protagonista di una vicenda molto grave.

Una fuga di dati clamorosa investì infatti tutte le versioni PC di Dark Souls, costringendo From Software a chiudere tutti i server per precauzione.

Un evento che non ha avuto ancora una spiegazione precisa, nonostante le premesse, ma che finalmente adesso sarà ufficialmente acqua passata.

Il problema era nato a causa di un exploit trovato in Dark Souls 3 che avrebbe potuto permettere agli hacker, tra le altre cose, di trafugare i dati sensibili dei giocatori.

A quel punto FromSoftware e Bandai Namco hanno preso prontamente la decisione di disattivare i server online dell’intera serie dei famosi Souls, affermando che questa fosse una scelta temporanea ma necessaria affinché tali problemi non si ripercuotessero anche su Elden Ring.

Ora, dopo tanto tempo, sembra che le cose si siano finalmente sbloccate come riporta la stessa From Software su Twitter:

FROM Software has restored the online features of Dark Souls 3 on PC & is working on restoring the online features of the PC versions of both Dark Souls and Dark Souls 2 as well https://t.co/yPFSwYxiEV

— Nibel (@Nibellion) August 25, 2022