Il sequel di Dark Souls sarà «ampliato» grazie a Elden Ring (e ai fan)

Dark Souls è senza ombra di dubbio uno dei soulslike più rappresentativi di sempre, tanto che alcuni mesi fa è stata confermata la lavorazione di Dark Souls Nightfall, ossia il sequel fanmade del titolo originale

Eletto come il migliore gioco di tutti i tempi ai Golden Joystick Awards, Dark Souls (che trovate anche su Amazon) ha dalla sua una fanbase davvero impressionante.

Lo stesso creatore Hidetaka Miyazaki ha espresso il suo punto di vista sul gioco in questione, lasciando trasparire anche una certa commozione.

Ora, dopo averlo potuto provare in forma gratuita diverse settimane fa, Nightfall – sviluppato come mod per il gioco di ruolo di FromSoftware – è stato “ampliato” per catturare più da vicino l’essenza del gameplay di Elden Ring.

Come riportato anche da PC Games N, gli sviluppatori del sequel fan made hanno pubblicato un aggiornamento in cui spiegano che il gioco è stato “ampliato” dopo il successo di Elden Ring, e che i creatori cercano di “alzare la posta” per quanto riguarda le battaglie contro i boss.

Seguendo direttamente gli eventi del primo gioco Dark Souls, Nightfall è ambientato subito dopo il finale dell’avventura originale: dopo il rilascio di una demo a gennaio, c’è da dire che gli aggiornamenti sono stati scarsi.

Ora, però, un nuovo video mostra le nuove caratteristiche della mod in arrivo, oltre a delineare come il team di sviluppo stia cercando di ricostruire e reinventare alcune delle sue meccaniche dopo il successo dell’ultimo souls di From.

«La portata di Nightfall si è in qualche modo ampliata», spiegano gli sviluppatori. «Stava diventando sempre più difficile digerire l’idea di distribuire il gioco con spigoli vivi, effetti di luce obsoleti, animazioni goffe e missioni lineari, soprattutto se paragonate agli standard stabiliti da Elden Ring».

Il team di Nightfall spiega che, sulla base del feedback ricevuto dalla demo di gennaio, ha apportato modifiche alle meccaniche di base e ha anche implementato nuovi strumenti di sviluppo che consentono la collisione delle mappe, lo scripting dell’IA e le animazioni procedurali.

Insomma, se tutto andrà come deve andare, questo sequel dei fan sarà veramente un prodotto da non perdere, specie per gli amanti dei souls.

