Dark Souls 3 in 2D esiste davvero ed era a un passo dall’essere ufficiale

Dark Souls 3 è senza ombra di dubbio uno dei soulslike più rappresentativi tra quelli appartenenti alla saga, tanto che ora è emersa l’esistenza di una vera e propria versione 2D.

Il primo Dark Souls (che trovate anche su Amazon) ha dalla sua una fanbase davvero impressionante, ragion per cui non sorprende che anche il terzo capitolo sia ancora molto chiacchierato.

Lo stesso creatore Hidetaka Miyazaki ha espresso il suo punto di vista sul gioco in questione, lasciando trasparire anche una certa commozione.

Ora, tra un sequel fan made e l’altro, è stato confermato che una versione metroidvania in 2D di Dark Souls 3 era stata davvero proposta al publisher Bandai Namco.

Come riportato anche da Siliconera, il pixel artist di TinyBuild Thomas Feichtmeir ha condiviso uno screenshot di un vero Dark Souls 3 in pixel art 2D proposto a Bandai Namco sei anni fa.

Ovviamente, il gioco non è purtroppo mai arrivato sul mercato. Ora, però, poiché l’NDA è ufficialmente scaduto, Feichtmeir ha condiviso online le immagini del gioco.

A Dark Souls 3 – 2D pixelart metroidvania was pitched to Bandai Namco ~6 years ago.

This is now finally out of NDA, so enjoy the visuals created back then. pic.twitter.com/Dt5BDasWbU — Thomas Feichtmeir (@cyangmou) November 8, 2022

L’immagine condivisa da Feichtmeir mostra l’eroe principale che schiva un attacco del Dancer of the Boreal Valley. Ci sono inoltre alcune piccole differenze tra la versione 2D e la versione 3D in termini di interfaccia utente: il menu degli elementi, ad esempio, è posizionato nell’angolo in alto a destra anziché in basso a sinistra.

Secondo un tweet successivo di Feichtmeir, l’artista ha fatto notare che probabilmente FromSoftware non avrebbe fatto parte di questo progetto.

Non è chiaro il perché Bandai Namco non abbia deciso di portare avanti questo progetto, visto anche che Feichtmeir ha spiegato di non conoscerne le motivazioni.

Ricordiamo in ogni caso che Dark Souls 3 è uscito nel 2016, ponendo fine alla saga. L’artista ha lavorato a giochi come Songs of Conquest e Blasphemous.

