Dark Souls, ci sono novità per i server PC chiusi (ma c’è una pessima notizia)

Dopo una lunga attesa, Bandai Namco e FromSoftware hanno finalmente nuovi aggiornamenti sullo stato dei server PC di Dark Souls: i lavori stanno ancora procedendo, ma gli sviluppatori hanno anche dovuto dare una pessima notizia ai propri fan.

Se per i server dell’edizione Remastered di Dark Souls (lo trovate su Amazon) non ci saranno infatti problemi, il team ha stabilito che la versione originale del soulslike dovrà essere necessariamente abbandonata.

Significa che i fan che hanno acquistato la Prepare to Die Edition non potranno più ufficialmente connettersi online: dopo 10 anni, il supporto al primo storico capitolo è ufficialmente terminato.

Tuttavia, c’è spazio anche per una buona notizia: gli sviluppatori hanno infatti annunciato di aver appena ripristinato i server di Dark Souls II e di essere ancora al lavoro per riportare online quelli dell’edizione Remastered, dopo aver già ripristinato quelli dedicati al terzo capitolo, seppur con non pochi problemi su Steam.

Secondo quanto riferito dal team di sviluppo, i server utilizzati dalla Prepare to Die Edition utilizzerebbero un sistema obsoleto e che avrebbe reso impossibile aggiornarli adeguatamente per sistemare la grave vulnerabilità scoperta nelle precedenti settimane.

Di conseguenza, il team ha deciso di concentrarsi esclusivamente sul recupero dei server dedicati all’edizione Remastered, più recenti e che possono essere evidentemente sistemati senza conseguenze negative.

We have determined that we will not be able to support online services for the PC version of Dark Souls: Prepare to Die Edition that was released in 2012, due to an aging system. We apologize for the long wait and ask for your understanding in this matter.

Work on the restoration of online services for the PC version of Dark Souls Remastered is still underway, and we will inform you when they return.

Your patience and understanding is greatly appreciated.

— Dark Souls (@DarkSoulsGame) October 25, 2022