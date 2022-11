Elden Ring, qualcuno ha scovato un segreto nella cover del gioco

Elden Ring, ovvero uno migliori soulslike targati FromSoftware attualmente in circolazione, è ormai uscito da diversi mesi ma a quanto pare i fan continuano a scovare chicche di ogni genere.

Il gioco (di cui potete acquistare la Launch Edition a ottimo prezzo su Amazon) ha infatti visto nel tempo vari Easter Egg e segreti scoperti dai giocatori, a cui ora se ne aggiunge un altro.

Già alcuni mesi fa il logo ufficiale del gioco sembrava nascondere un segreto celato piuttosto bene, venuto a galla grazie all’occhio attento degli appassionati.

Come riportato anche Game Rant, un giocatore del gioco di ruolo di FromSoftware ha ora notato un’altra particolarità nella cover ufficiale del gioco.

Un giocatore di Elden Ring ha notato Ensha dei reali resti sulla copertina del gioco, scatenando una discussione sul significato dei personaggi che campeggiano sulla cover art ufficiale.

Ensha è sicuramente un PNG più enigmatici in assoluto: all’esterno della stanza in cui spesso si trova Sir Gideon Ofnir, il personaggio non parla al giocatore, ma si limita a fissarlo finché non si allontana.

La situazione non cambia ed Ensha non ha missioni legate a lui o opzioni di dialogo che appaiono. Tuttavia, più avanti nell’avventura Ensha appare nella Tavola Rotonda come un invasore che il giocatore deve sconfiggere.

Un giocatore noto come rishylefishe su Reddit ha recentemente scoperto che Ensha appare sulla copertina del gioco. Si trova nell’angolo in basso a sinistra ed è sdraiato, forse dopo essere stato sconfitto o ucciso.

Questo ha portato un altro utente nei commenti, noto come Ashen_Shroom, ad affermare che tutti i corpi sulla copertina di Elden Ring rappresentano di fatto dei PNG. Chissà se in futuro verranno svelati altri misteri del gioco (sicuramente sarà così).

Restando in tema, un giocatore del gioco di ruolo di FromSoftware ha completato una run, dall’inizio alla fine, senza mai subire un colpo.

Inoltre, se siete in difficoltà, vi ricordiamo che trovate su SpazioGames.it delle ricche guide alle diverse caratteristiche del gioco.