Dark Souls 4 immaginato dai fan sembra il sequel di Bloodborne

La saga di Dark Souls ha sempre un posto speciale nel cuore degli appassionati, sebbene al momento di vedere un quarto capitolo ufficiale del franchise – ossia un vero e proprio Dark Souls 4 – è abbastanza improbabile.

Così, mesi fa qualcuno ha deciso che era ora di dare alla luce un quarto capitolo non ufficiale di Dark Souls, realizzato in Unreal Engine 5.

Ora, lo stesso autore di vari concept trailer fan made (come ad esempio quello di Assassin’s Creed) ha deciso di tornare nel mondo ideato da From, con un nuovo filmato che fa sognare.

TeaserPlay ha infatti dato vita a un altro trailer realmente sorprendente, realizzato sfruttando la potenza del performante motore grafico di Epic.

Il video mostra infatti un Dark Souls 4, a conti fatti molto migliore del concept realizzato alcune settimane fa: le evocative ambientazioni non hanno nulla da invidiare ai veri giochi From, tanto da strizzare l’occhio a un altro classico del team nipponico, ossia Bloodborne.

Poco sotto, quindi, trovate il video in questione (che, lo ricordiamo ancora una volta, è non ufficiale e creato per diletto):

Chissà se un giorno FromSoftware non torni davvero sulla sua saga souls più longeva, con un quarto episodio che sfrutti le potenzialità della next-gen.

