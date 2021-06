Dark Souls, il “sequel” ha una data (appena prima di Elden Ring)

La saga di Dark Souls ha saputo ritagliarsi un posto nel cuore della community, facendo appassionare nutrite schiere di giocatori alle sue atmosfere dark e alla sua affascinante lore.

Il titolo di From Software nato dalla mente di Hidetaka Miyazaki continua a conquistare nuovi fan e a sorprendere vecchi frequentatori della serie, grazie a un mondo ricco di segreti nascosti.

L’ultima scoperta degna di nota è rappresentata da una scorciatoia che consente di accedere a una delle ultime aree del gioco, giunta alla luce a dieci anni dal lancio.

La software house nipponica è attualmente al lavoro su Elden Ring, atteso sugli scaffali il 21 gennaio 2022 e reduce da una serie di dettagli forniti da George R.R. Martin.

Il fascino immortale del dark fantasy

Il titolo è tornato a mostrarsi in occasione del Summer Game Fest 2021 dopo un lungo periodo di assenza, ma l’attesa fino al primo mese del prossimo anno appare ancora molto lunga.

Nel tentativo di mitigarne la portata, alcuni fan hanno deciso di rendere disponibile un vero e proprio sequel (sotto forma di mod) del primo capitolo di Dark Souls, lanciato originariamente nel 2011.

Il titolo del progetto (in sviluppo da tempo) è Dark Souls Nightfall, e il team di sviluppatori lo ha descritto come «un sequel diretto dell’episodio originale».

Nightfall includerà una nuova storia, una mappa di gioco totalmente inedita e un combat system modificato per l’occasione, che si discosterà (non si sa ancora quanto) da quello apprezzato nel capostipite del franchise.

Oggi è stato pubblicato il seguente trailer, accompagnato da una data di lancio prevista per il 21 dicembre 2021, giusto un mese prima dell’uscita di Elden Ring (via PCGamesN):

I personaggi del titolo saranno doppiati e la mod sarà giocabile esclusivamente tramite Dark Souls Remastered (malgrado il maggior supporto dei modder per Dark Souls Prepare to Die Edition).

Insomma, se l’attesa di Elden Ring vi sta facendo soffrire, e se avete qualche dubbio sul suo livello di difficoltà, potrete intrattenervi con Dark Souls Nightfall e scoprire il suo nuovo sistema di combattimento.

Restando in tema di “espansioni” dei franchise (per mano dei fan o meno) sembra che il prossimo titolo targato From Software potrebbe aprirsi ad altri medium non necessariamente legati al mondo videoludico.

Se la nostalgia per il gioco non accenna a placarsi, sarete felici di dare un’occhiata a Bleak Faith, action RPG che vi farà tornare alla memoria la saga di Miyazaki.