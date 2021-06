Elden Ring, Martin non vede gli sviluppatori “da anni” (ma sa tanti dettagli)

A distanza di due anni dall’annuncio ufficiale, Elden Ring è finalmente tornato a mostrarsi con un trailer ricco di dettagli e, soprattutto, di una data di uscita.

L’action RPG creato da From Software con la collaborazione di George R.R. Martin è atteso per il 21 gennaio 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Il gioco ha fatto parlare di sé fin dal reveal ufficiale, seguito da una pausa difficilmente digeribile, e adesso iniziano ad arrivare dettagli ufficiali sul livello di sfida che lo caratterizzerà.

Ma le novità non finiscono qui: prima di occuparsi della difficoltà, elemento distintivo dei titoli targati From Software, sono giunte ulteriori precisazioni su dettagli importanti come il meteo e il fattore stealth.

Come riportato in apertura, George R.R. Martin, autore della saga de Il Trono di Spade si è occupato del setting narrativo di Elden Ring fin dall’inizio, ma considerato il tempo passato dall’annuncio, è lecito chiedersi per quanto tempo lo abbia fatto.

La risposta arriva direttamente dallo scrittore americano, che ha voluto fornire qualche dettaglio in più sul suo coinvolgimento nella nuova opera di Hidetaka Miyazaki (via VGC).

Martin si è espresso come segue, facendo emergere qualche interessante retroscena sulla gestazione del prodotto:

«Il mio lavoro su Elden Ring è terminato anni fa, ma questi giochi sono come dei film, richiedono dei tempi di sviluppo molto lunghi. Il mio compito era dare vita a un setting nel quale poter inserire il gioco, e la creazione di mondi è un fattore principale nel fantasy. Non si tratta solo della trama e dei personaggi, ma della profonda importanza del contesto generale».

L’autore ha proseguito spiegando di aver dato vita a «un background molto dettagliato, dal quale gli sviluppatori sono partiti. Avendo terminato il lavoro da molto tempo, non li vedo da anni».

Ma il sodalizio sembra aver generato dei buoni rapporti tra From Software e Martin, che non ha nascosto di essere «ancora in contatto con il team, che mi tiene aggiornato sui progressi fatti dal gioco».

«Anch’io, come tutti i fan, sono davvero ansioso di mettere le mani su Elden Ring», ha concluso lo scrittore.

Nascendo da una mente di tutto rispetto, è comprensibile che l’universo narrativo del prodotto possa espandersi in altri media con molta facilità, ed è già arrivato qualche dettaglio che lo confermerebbe.

Il reveal del titolo ha portato con sé una dinamica “di classe” da parte del team di sviluppo, come sottolineato da Geoff Kighley, presentatore del Summer Game Fest 2021 nel quale il gioco ha avuto l’occasione di tornare a mostrarsi.

Se vi siete persi qualche dettaglio sulle ultime novità riguardanti Elden Ring, non lasciatevi sfuggire l’occasione di immergervi nel ricco speciale della nostra Stefania, interamente dedicato ai dettagli del gioco, gameplay incluso.