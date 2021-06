Riecco Bleak Faith, l’action RPG horror open world che sembra Dark Souls

Se dovessimo provare a contare quanti eredi abbia in giro per il mondo dei videogiochi l’idea di Demon’s Souls e di Dark Souls, probabilmente si rischierebbe di perdere presto il filo. Sono tanti, infatti, i titoli che hanno fatto loro le meccaniche da soulslike e l’idea di unire a un livello di sfida spietato una caratterizzazione criptica del mondo di gioco, pennellato con tinte spesso grigie e quasi desaturate, avvolto dal mistero e dalle creature pronte a fare di voi un sol boccone.

Si piazza in questo universo, ad esempio, il progetto Mortal Shell di cui vi abbiamo parlato tempo addietro nella nostra video recensione, e potrebbe farlo anche Bleak Faith: Forsaken. Questo videogioco indie, che è stato finanziato su Kickstarter qualche tempo fa, si propone infatti come un action RPG a tinte horror e dall’anima open world, con richiami molto evidenti alla filosofia della scuola di Hidetaka Miyazaki.

Finanziato nel 2019, il gioco mira a un’uscita entro il 2021 ed è stato mostrato più da vicino con un nuovo video gameplay, dove è possibile apprezzare ulteriormente le somiglianze con gli esponenti di picco del genere.

Come spiegato dagli sviluppatori (il team è composto da Mišo Vukčević, lead developer, artista, scrittore e sound designer, e da Mirko Stanic, co-developer e programmatore, mentre Cal Freundlich e Rade Vukcevic sono i compositori) l’idea è quella di proporre:

Un action RPG survival horror in terza persona ambientato in un universo che non avete mai vissuto prima. Giocherete nei panni del Forsaken, l’ultima frontiera di umanità all’interno dei crescenti orrori dell’Onnistruttura. Dovrete adattarvi per sopravvivere: il mondo però non vi aspetterà, dovrete avventurarvi nell’ignoto, e sarà la vostra fede a decidere il vostro destino.

Il gioco punterà su «un incrocio tra cyberpunk e dark fantasy», proponendo nel suo open world atmosfere desolate e desolanti, ma anche alcuni scorci che sembrano arrivare quasi da un futuro à la Ghostrunner.

«Il mondo è pieno di lore» assicurano gli autori, «e ogni aspetto è stato realizzato con la massima passione per l’art. Stimiamo trenta ore di contenuti, un profondo sistema di classi e una IA procedurale che assicuri che nessun playthrough sia mai uguale al precedente».

Bleak Faith mescolerà dark fantasy e cyberpunk

Bleak Faith punta su un open world con narrativa emergente e il suo universo viene definito come un vero e proprio labirinto, dove troverete un’apertura in stile metroidvania. A questa natura esplorativa che punta sulla meraviglia si affianca però la spietatezza del sistema di gioco: «aspettatevi dei combattimenti serrati e meticolosamente progettati, che daranno risalto all’azione e al tempismo» anticipano gli autori.

«Non vogliamo tirarci indietro dinanzi a una sfida e anzi ci buttiamo. Anche se siamo un piccolo team, non potevamo accettare un combattimento semplice e ordinario: sarà invece molto strutturato, comunicherà il pericolo e l’adrenalina. Sarà veloce, reattivo e spietato».

Il gioco includerà anche meccaniche per cui dovrete raccogliere risorse ed eseguire crafting per riuscire a sopravvivere al suo spietato open world: per riuscirci meglio, tanto farà anche la classe di cui deciderete di vestire i panni, e di cui potrete migliorare le statistiche via via che giocherete. Inoltre, potrete anche decidere per diversi approcci: che vogliate affrontare i nemici a viso aperto, farlo in modo stealth, tenervi lontani, sarà una vostra decisione e influenzerà il modo in cui svilupperete il vostro personaggio.

Bleak Faith: Forsaken arriverà entro il 2021 su PC, PS4 e Xbox One, ma a questo punto non è da escludersi che possa vedere, in futuro, anche uno sbarco su PS5 e Xbox Series X. Per il momento, però, rimaniamo in attesa di novità sul lancio sulla vecchia generazione di console.