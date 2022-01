Problema clamoroso per l’online di Dark Souls 3 su PC: a rischio vostri dati sensibili

Un grosso problema si abbatte su Dark Souls 3 e i suoi giocatori, più nello specifico sulla sua modalità PvP.

È stato scoperto un nuovo exploit che, tramite la modalità online del terzo capitolo di Dark Souls, è in grado di esporre il PC degli utenti a gravi e dannosi attacchi hacker.

Il problema è stato largamente approfondito dall’utente Twitter dal nome SkeleMann, che ha avvertito tempestivamente i giocatori PC del gioco FromSoftware, suggerendo loro di stare particolarmente attenti.

On PC there is a new, very serious exploit plaguing Dark Souls 3 which can cause lasting damage to your computer.

This could brick your PC, let your login information be shared, or execute programs in the background. 1/?

