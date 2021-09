Da oggi, Solid Snake e Jigen di Lupin III hanno qualcosa in comune

Solid Snake è forse uno dei personaggi più riconoscibili della storia dei videogiochi, insieme ad altre icone del mondo del gaming. Anche Daisuke Jigen, per quanto riguarda i manga, è altrettanto riconoscibile.

Oltre ad una folta e curata barba curata, in particolare nella versione in cui lo vediamo in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, il silenzioso pistolero compagno del re dei ladri ha lo stesso pragmatismo e carisma del mercenario di Konami.

Episodio, il finale di Metal Gear Solid, che proprio di recente ha compiuto un anniversario molto importante e che vi abbiamo ricordato su queste pagine.

Così come il primo capitolo che, proprio come il vino, più invecchia e più e buono ed è ancora oggi tra i capitoli più amati del franchise.

Sì, Akio Otsuka è anche la voce di Big Boss

Ma, oltre alla citata barba che è ancora più evidente nell’immagine qui sopra, da oggi Solid Snake e Jigen hanno qualcos’altro in comune: la voce.

Come riporta Kotaku, il nuovo doppiatore giapponese del personaggio di Jigen è Akio Otsuka che prenderà il posto di Kiyoshi Kobayashi – il quale si ritira all’età di 88 anni essendo stato lo storico doppiatore di Jigen dalla puntata pilota di Lupin III del 1989, e che ha doppiato per l’ultima volta nell’ultimo film uscito anche al cinema di recente.

Ma non solo, perché il doppiatore ha una carriera notevole in cui ha prestato la voce a personaggi di Space Adventure Cobra, Death Note, Samurai Showdown e anche Splinter dalle Tartarughe Ninja.

Per via del suo iconico e profondo timbro vocale è stato anche la voce nipponica di attori come Clint Eastwood, James Coburn e Lee Marvin.

Akio Otsuka è invece lo storico doppiatore giapponese delle svariate incarnazioni di Snake in Metal Gear Solid. Un professionista che ha lavorato anche a Ghost in the Shell e Bleach, tra i più famosi.

Uno Snake che, di recente, è possibile giocare in prima persona a Shadow Moses grazie ad una mod che trasforma il primo capitolo in un’esperienza VR.

Chissà come sarà invece Oscar Isaac nel film, il quale si è recentemente domandato se la trasformazione cinematografica possa essere fattibile.

E in attesa del blockbuster possiamo divertirci con il fan film, che è fatto con grande passione e dovete assolutamente recuperare.