Da dove nasce l’idea di Lady Dimitrescu? Ce lo rivela Capcom

Lo scorso gennaio, nel corso dello showcase dedicato a Resident Evil Village, Capcom ha svelato un gran numero di informazioni sul prossimo capitolo del franchise di Biohazard, inclusa la demo giocabile “Maiden” scaricabile solo su PS5.

A spiccare, ovviamente, è stata la cosiddetta “Vampire Lady” nota come Lady Dimitrescu, un personaggio che ha da subito catalizzato l’attenzione dei fan e non solo. Questa donna vampiro dall’aspetto particolarmente elegante e con un’altezza fuori dal comune, ha dato il via a una vera e propria invasione di meme e omaggio di ogni genere, inclusi cosplay mozzafiato.

Da dove nasce l’idea dietro Lady Dimitrescu? Qual è stata la principale fonte di ispirazione per Capcom prima di dare vita a questo particolarissimo villain, già entrato di prepotenza nell’immaginario collettivo? A dare una risposta a queste domande ci pensa Tomonori Takano, Art Director di Resident Evil Village (via IGN USA):

«Non volevamo essere vincolati dal modo classico in cui i vampiri sono stati rappresentati dalle varie popolazioni», ha rivelato Takano, aggiungendo poi che l’idea è quella di dare alla luce un “vampiro ammaliante” ispirato a personaggi come la nobildonna e serial killer ungherese del XVI secolo Elizabeth Báthory, la leggenda metropolitana giapponese di Hashaku-sama e, infine, il personaggio di Morticia Addams interpretato da Anjelica Huston nei due film anni ’90 dedicati alla celebre famiglia di “mostri”.

Insomma, un mix davvero molto interessante che ha dato vita a una dei personaggi potenzialmente più carismatici dell’intera saga di Resident Evil.

Resident Evil Village, lo ricordiamo, arriverà anche in versione old-gen, vale a dire su PS4 e Xbox One, in contemporanea alle già annunciate versioni PS5, Xbox Series X|S e PC a partire dal prossimo 7 maggio. Il gioco sarà anche accompagnato da Resident Evil Re:Verse, nuova modalità multigiocatore.

