Cyberpunk 2077 su Xbox Game Pass? Stavolta c’è un indizio reale

Cyberpunk 2077 è un gioco di cui continueremo a parlare sicuramente a lungo, soprattutto se c’è la possibilità che arrivi su Xbox Game Pass.

Il servizio in abbonamento di Microsoft, a cui potete abbonarvi tramite Amazon, ha accolto spesso titoli molto importanti, a ben vedere.

Come ha già dimostrato il mese di gennaio, visto che sono stati aggiunti già tantissimi titoli ad infoltire il 2023 dei videogiochi dalle prime settimane.

Per non parlare delle indiscrezioni che vogliono l’arrivo dell’intero catalogo di Ubisoft+ compreso nell’abbonamento Microsoft, a rappresentare un plus notevole.

È da tanto tempo che si parla dell’arrivo di Cyberpunk 2077 su Xbox Game Pass, anche da poco tempo dopo l’uscita del titolo CD Projekt Red a ben vedere.

Ma stavolta, come riporta Dualshockers, le informazioni sono molto più veritiere che nelle altre occasioni.

Il titolo è stato infatti avvistato all’interno dell’Xbox Store come titolo presente all’interno di Xbox Game Pass Ultimate, con tanto di screenshot a corredo:

A differenze delle altre occasioni questa sembra una prova abbastanza veritiera. Tra l’altro sta arrivando un importante evento Xbox a stretto giro, e non è impensabile che tra gli annunci che arriveranno in quella occasione ci potrebbe essere anche l’arrivo di Cyberpunk 2077.

C’è da dire che potrebbe essere sempre l’ennesimo fake, ma stavolta il leak sembra molto più plausibile che in altri casi in cui poi si è rivelato falso.

Considerato il tanto tempo dall’uscita del gioco originale, e il fatto che l’espansione Phantom Liberty è stata annunciata dopo una lunga attesa, l’arrivo sul catalogo Xbox potrebbe essere la nuova spinta che serviva al titolo per ritornare al centro dell’attenzione per motivi positivi.

Intanto CD Projekt Red sarà comunque molto impegnata, Xbox Game Pass o meno. L’azienda dovrà infatti pagare una cifra astronomica come risarcimento per le condizioni in cui ha lanciato il suo ambizioso titolo.