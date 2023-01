Xbox Game Pass, ecco i primi giochi gratis di gennaio 2023

Finalmente sappiamo quali sono i giochi gratis previsti per gennaio 2023 su Xbox Game Pass, una nuova infornata che soddisferà anche i palati più esigenti.

L’abbonamento per le console Xbox (trovate Series S in sconto su Amazon) ha dalla sua un catalogo davvero ricchissimo di giochi gratuiti per gli utenti.

Del resto, solo tramite precedenti annunci sappiamo già quali saranno i prossimi titoli in arrivo per tutto il 2023, un anno che promette già grandi cose.

Ora, mentre è pressoché certo che ben 5 omaggi gratuiti lasceranno il servizio dal 15 gennaio, ecco le novità che invaderanno il catalogo durante il mese in corso.

Microsoft ha infatti da poco annunciato i giochi Xbox Game Pass di gennaio 2023, sia per gli abbonati a Xbox Game Pass che quelli su PC Game Pass e Game Pass Ultimate, come riportato anche su ResetEra.

Come sempre accade in questi casi, e come gli utenti Xbox sapranno fin troppo bene, i giochi attesi nella seconda metà del mese verranno invece annunciati più avanti nel corso del mese di gennaio, quindi non perdete d’occhio le nostre pagine per tutti gli aggiornamenti del caso.

Si tratta di ben due capitoli dell’acclamata saga di Persona e Monster Hunter Rise. Eccoli, poco sotto:

Persona 3 Portable (Cloud, Console, PC) – 19 gennaio

Persona 4 Golden (Cloud, Console, PC) – 19 gennaio

Monster Hunter Rise (Cloud, Console, PC) – 20 gennaio

Restando in tema, un big sarebbe pronto per il lancio a marzo 2023 su Xbox Game Pass, accompagnato da una serie di contenuti inediti.

Ma non solo: sfruttiamo l’occasione per ricordarvi anche che era già stato annunciato un titolo davvero interessante per il mese appena iniziato, ossia il grande titolo Capcom sopra elencato.

Infine, anche questo martedì è stata rinnovata la consueta selezione settimanale di nuovi sconti su Xbox Store per i fan che amano giocare sulle console di casa Microsoft.