Cyberpunk 2077, CD Projekt dovrà pagare 1.85 milioni di dollari per il lancio disastroso

La celebre causa legale tra CD Projekt RED e i suoi investitori per il caso Cyberpunk 2077 sta per concludersi ufficialmente: le parti in causa hanno recentemente trovato un accordo che costringerà la casa di sviluppo a pagare 1.85 milioni di dollari per danni.

Il caso è ormai noto: lo stato al lancio delle versioni console dell’ambizioso RPG ambientato a Night City (lo trovate su Amazon) era decisamente non ottimale, essendo invaso da bug ed errori tali da renderlo praticamente ingiocabile.

Ciò ha spinto gli investitori a procedere per vie legali nei confronti di CD Projekt RED già a partire da dicembre 2020, che hanno accusato lo studio di averli ingannati sull’effettivo stato del gioco, portandoli così a perdere milioni di dollari sulla base di promesse rivelatesi false.

Una causa lunga e particolarmente articolata, conclusasi alla fine con un patteggiamento che spingerà CD Projekt RED a pagare una cifra altissima, ovvero 1.85 milioni di dollari alle parti in causa.

Considerando però che i danni inizialmente stimati sarebbero stati valutati ad un massimo di 11 milioni di dollari, come ricordato da Ars Technica, si tratta comunque di un accordo soddisfacente che permette di archiviare una volta per tutte questa problematica causa legale.

La vicenda si appresta ormai a concludersi ufficialmente, dopo che anche un giudice federale ha firmato lo scorso 3 gennaio il patteggiamento tra CD Projekt RED e i suoi investitori — trovate il documento legale completo al seguente indirizzo.

Va comunque segnalato che il giudice federale ha anche assegnato una deadline finale per l’1 giugno 2023: dovrebbe però trattarsi di una pura formalità, dato che questo accordo è stato voluto e ricercato da entrambe le parti e che dovrebbe essere portato a termine con ben pochi problemi.

Lo studio di sviluppo polacco si prepara dunque a voltare definitivamente pagina su una delle pagine più controverse della recente storia videoludica: fortunatamente, Cyberpunk 2077 è ormai riuscito a redimersi quasi totalmente agli occhi della community, che ha scelto di premiare recentemente l’RPG con il premio «Atto d’Amore» agli Steam Awards.

Un riconoscimento, più di qualunque altro, perfettamente in grado di indicare quanto gli sforzi del team siano stati apprezzati dai fan.