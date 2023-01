Ubisoft+, l’intero catalogo potrebbe arrivare presto su Xbox Game Pass

Xbox Game Pass potrebbe iniziare il 2023 alla grande, perché entro la fine del mese pare possa integrare l’intero catalogo di Ubisoft+, il servizio del publisher francofono.

Questo significherebbe avere, tra gli altri, prodotti come Assassin’s Creed Valhalla inclusi nell’abbonamento di Xbox (anche se lo trovate comunque su Amazon).

Titoli che darebbero il cambio al turnover classico di Xbox Game Pass, che proprio di recente ha annunciato l’addio di alcuni titoli dal catalogo.

Anche se, come sempre, il catalogo si amplia con una certa regolarità a prescindere dall’eventuale arrivo dei giochi Ubisoft, perché la lista di gennaio non è niente male.

E potrebbe diventare ancora più imponente perché, come suggerisce Insider Gaming, Xbox Game Pass potrebbe accogliere le produzioni di Ubisoft+ entro la fine del mese.

Ubisoft+ è l’equivalente di Xbox Game Pass ma, ovviamente, per i giochi first party interni. Il fatto che possa essere integrato con l’abbonamento Microsoft è davvero interessante, che già di suo include l’intero EA Play.

Stando ad alcuni aggiornamenti applicati su alcuni titoli del publisher francofono, c’è chi si è accorto del fatto che una serie di titoli sullo store (specificamente per piattaforme Xbox) sono stati resi gratuiti, apparentemente senza motivo.

C’è una prova per questi strani aggiornamenti e movimenti negli shop online:

Ubisoft+ might be available soon on Xbox platforms. The Store back end just updated and a whole bunch of Ubisoft titles just got a new unknown 'FREE' tag. Counting down to January 16-17.

Titles include Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Far Cry 6, Division 2 and more. pic.twitter.com/Q2i4bx6H7p

— MauroNL (@MauroNL3) January 11, 2023