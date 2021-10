Cyberpunk 2077 su next-gen è scomparso, ma ecco tante nuove auto

Anche se sembra passato un secolo dall’uscita, Cyberpunk 2077 non è stato pubblicato poi tanto tempo fa, e tutti stiamo aspettando la versione next-gen da mesi e mesi.

L’ultimo blockbuster degli autori di The Witcher 3 è stato uno dei videogiochi più discussi di sempre, un momento storico fondamentale per l’industria.

La release di Cyberpunk 2077 è stata a dir poco travagliata, ma non tutto il male viene per nuocere: la sua vicenda è stata da lezione per un altro gioco.

E non solo per lui, perché anche Forza Horizon 5 imparerà qualcosa dal videogioco di CD Projekt Red.

E mentre la versione next-gen di Cyberpunk 2077 è scomparsa perché CD Projekt Red si è calata in un religioso silenzio, ci pensano i giocatori ad inserire nuovi contenuti.

Il tutto con le mod, ovviamente, e quella riportata da Wccftech aggiunge nuove macchine e motociclette all’interno di Night City.

La mod si chiama Dockworks Multi-Pack e, come sempre, è possibile scaricarla da Nexus Mods per la versione PC di Cyberpunk 2077.

In questo pacchetto di contenuti sono presenti una gran quantità di nuovi veicoli, tra i quali addirittura la DeLorean, una Arch Type-990R “Makure”, una magnifica Italifield “Cala-Burn” e anche una Toyota Corolla, perché anche agli edgerunner serve una macchina affidabile.

Alcuni dei veicoli sono delle rielaborazioni di mezzi già esistenti nel gioco mentre altri, come potete vedere qui sotto, sono del tutto inediti:

Insomma, se anche non potete giocare alla versione di Cyberpunk 2077 (e chissà quando potremo) se avete un PC potete scorazzare per Night City con dei veicoli nuovi fiammanti.

Qualcuno, però, sta cercando di immaginare come sarà il titolo di CD Projekt Red alla sua massima potenza di fuoco estetica, sempre con una mod.

Mentre lo studio sta subendo alcuni avvicendamenti, perché Cyberpunk 2077 avrà nel suo team un nuovo director.

I ragazzi polacchi sembrano non trovare pace in generale, perché di recente è stata aperta un’altra diatriba per una presunta violazione dei diritti.