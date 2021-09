Cyberpunk 2077 cambia ancora: c’è un nuovo director (e viene da Witcher)

Ormai è passato quasi un anno dal lancio di Cyberpunk 2077, segnato principalmente dalle controversie legate ad un lancio probabilmente non gestito nel migliore dei modi, ma CD Projekt continua a voler dimostrare il proprio impegno nel voler perfezionare questo ambizioso open world RPG.

Per questo motivo, gli sviluppatori hanno deciso di eleggere un nuovo Quest Director per occuparsi delle missioni di Cyberpunk 2077, che già in precedenza aveva lavorato al loro design.

Il grande impegno dello studio era già stato dimostrato in occasione della patch 1.31, che ha reso il gioco davvero impressionante anche grazie all’utilizzo di alcune mod dedicate.

In ogni caso, gli sviluppatori starebbero già pensando ad un nuovo open world dopo Cyberpunk 2077: un annuncio di lavoro anticiperebbe infatti novità imminenti.

L’annuncio è arrivato dal diretto interessato, Paweł Sasko, tramite un post su Twitter in cui ha annunciato scherzosamente il suo nuovo incarico per CD Projekt (via Game Rant).

Il nuovo quest director ha inoltre dimostrato in più occasioni la propria passione per Cyberpunk 2077, realizzando diversi stream a tema e rispondendo alle domande dei fan più curiosi legati al design del gioco.

Sasko è inoltre particolarmente conosciuto e apprezzato dai fan di The Witcher 3 Wild Hunt, in quanto è stato anche colui che ha ideato le missioni legate al Barone Sanguinario, tra le più amate e avvincenti del capolavoro di CD Projekt.

La sua esperienza e la sua passione potranno dunque tornare certamente utili nello svolgere il suo nuovo incarico, nell’attesa che arrivino dunque delle quest aggiuntive per Cyberpunk 2077.

Nonostante ci siano ancora tanti errori da sistemare, e per i quali arriveranno come sempre prontamente nuovi aggiornamenti dagli sviluppatori, sembra dunque che CD Projekt voglia lavorare duramente per garantire la qualità a livello narrativo promessa ai propri fan.

A questo punto ai fan non resta che aspettare ulteriori novità e scoprire a quali nuove missioni il talentuoso Paweł Sasko riuscirà a dare il proprio contributo, per rendere Night City più avvincente.

Il titolo già al suo stato attuale ha catturato l’attenzione di tantissimi fan, che hanno anche avuto modo di riprodurre nella realtà una delle armi più iconiche.

Segnaliamo inoltre che Cyberpunk 2077 è uno dei tanti titoli disponibili in offerta su PlayStation Store nelle nuove offerte sui giochi di successo.

Ad ogni modo, l’esperienza del titolo di CD Projekt è comunque servita da lezione per lo sviluppo di un altro videogioco a tema cyberpunk.