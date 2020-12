Cyberpunk 2077 si trasforma in DOOM (quello del ’93)

Nonostante la class action contro CD Projekt per Cyberpunk 2077 porterà nelle prossime settimane diversi grattacapi alla casa di sviluppo polacca, la priorità per i giocatori è che le condizioni inaccettabili con cui il gioco è stato rilasciato in versione old-gen vengano finalmente corrette (a gennaio/febbraio, con le due patch “pesanti”).

Nel frattempo, la versione PC continua a regalare soddisfazioni, anche per quanto riguarda le mod non ufficiali: lo sviluppatore Fionncroke ha infatti deciso di immergere il titolo CD Projekt negli anni ’90 trasformandolo in un gioco molto simile al primo DOOM, ossia lo storico sparatutto in soggettiva sviluppato da id Software nel lontano 1993 (e convertito poi su una moltitudine di piattaforme).

La mod, chiamata DOOM ReShade, trasforma le strade di Night City come fossero viste attraverso una vecchia TV con tubo catodico, e il risultato finale è realmente sorprendente. Poco sotto, un video che mostra il risultato finale.

Ricordiamo in ogni caso che alcune settimane fa il collettivo di modder autori del tool noto con il nome di WolvenKit (ben noto ai giocatori di The Witcher 3: Wild Hunt) ha confermato di essere già al lavoro per adattare il loro strumento anche a Cyberpunk 2077.

Il team di sviluppo polacco ha da poco rilasciato l’ennesimo hotfix per il gioco, arrivato alla versione 1.06, in attesa delle due patch di inizio 2021 che promettono di sistemare la situazione in maniera pressoché definitiva (garantendo di conseguenza anche il ritorno di Cybrpunk 2077 su PlayStation Store dopo la rimozione coatta delle scorse settimane).

Cyberpunk 2077, disponibile su PC, Google Stadia, PS4 e Xbox One, riceverà anche una versione nativa per PS5 e Xbox Series X nel corso del 2021 (la quale dovrebbe essere gratuita per tutti i giocatori che già sono in possesso del gioco in versione old-gen).