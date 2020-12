The Witcher potrebbe arrivare in Cyberpunk 2077 (ma non nel modo che pensate voi)

Pochi giorni fa vi abbiamo reso noto che il doppiatore Doug Cockle ha confermato purtroppo di non essere stato contattato per prestare la sua voce al personaggio Geralt di Rivia (protagonista di The Witcher) per un eventuale cameo o partecipazione nell’imminente Cyberpunk 2077.

Ad ogni modo, sembra che prossimamente il gioco di ruolo d’azione in uscita domani, 10 dicembre, possa ricevere “qualcosa” a tema The Witcher, anche se non propriamente ufficiale.

Il collettivo di modder autori del tool noto con il nome di WolvenKit (già ampiamente utilizzato in The Witcher 3: Wild Hunt) ha infatti confermato di essere già al lavoro per adattare il loro strumento di programmazione anche a Cyberpunk 2077.

Ciò si tradurrà automaticamente in un gran numero di mod a tema: al momento, il team di sviluppatori avrebbe già cercato di contattare CD Projekt per ricevere la “benedizione” della software house polacca, inclusa la compatibilità del loro gioco con WolvenKit.

Lo strumento open source è infatti un kit completamente sviluppato dai fan senza fini di lucro, con l’obiettivo ora di essere compatibile anche con il nuovo gioco in uscita. Con molta probabilità, quindi, i modder stanno già lavorando ai vari aggiornamenti sul titolo, e non è da escludere che tra questi non vi sia anche l’inclusione di Geralt nella città di Night City (e sarebbe davvero splendido).

Sicuramente, si tratterebbe di un “regalo” niente male alla community del titolo CD Projekt, pronta ai nastri di partenza per il lancio del gioco previsto ufficialmente tra una manciata di ore.

Sulle pagine di SpazioGames trovate da pochi giorni anche la nostra recensione – inclusa la video review – del nuovo RPG/Shooter in uscita a breve: correte a leggerla!

Cyberpunk 2077 è atteso su console PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 10 dicembre 2020, oltre a una versione per Google Stadia prevista per lo stesso giorno. Le edizioni per PS5 e Xbox Series X sbarcheranno sugli scaffali e negli store online nel corso del 2021.