Cyberpunk 2077: a sorpresa nuova patch 1.06 disponibile per PC e console!

A sorpresa, CD Projekt RED ha pubblicato oggi una nuova patch per il suo Cyberpunk 2077, che arriva così alla versione 1.06. Mentre tutti eravamo convinti che non ci sarebbero stati ulteriori hotfix prima delle patch maggiori di gennaio e febbraio, la compagnia polacca ha diffuso oggi l’aggiornamento (che ha un peso di circa 500 MB su PC), che introduce diverse migliorie con l’intento di ridurre i crash.

Su PC, inoltre, viene anche risolto il chiacchierato problema del limite delle dimensioni di salvataggio, che causava la corruzione del file in caso si superassero gli 8 MB.

Hotfix 1.06 is available on PC and consoles!

Here is the full list of changes: https://t.co/z7vI1cCQri pic.twitter.com/TYFqC7Kv4d

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 23, 2020