Cyberpunk 2077: CD Projekt pronta a difendersi per la class action

Lo scorso 25 dicembre vi abbiamo reso noto che uno studio legale aveva depositato i documenti per il via alla class action contro CD Projekt per Cyberpunk 2077. La motivazione è – ovviamente – legata a doppio filo alle condizioni inaccettabili con cui il gioco si è mostrato in versione old-gen.

Lo studio legale Rosen Law Firm, con a New York, ha quindi iniziato a preparare l’azione legale in rappresentanza degli investitori che avevano investito i loro soldi sul gioco (tra il 16 gennaio e il 17 dicembre 2020).

A quanto pare, però, CD Projekt sembra essere pronta a rispondere strenuamente alle accuse. In una dichiarazione rivelata domenica (via Bloomberg), gli sviluppatori hanno infatti chiarito che non hanno tutta l’intenzione di “difendersi vigorosamente contro tali rivendicazioni.”

Si tratta di una strategia difensiva che suona piuttosto aggressiva, in un momento in cui le loro scuse ufficiali ancora risuonano nei piani alti dell’industry (e nelle orecchie del popolo di videogiocatori). L’unica cosa certa, a quanto pare, è che la battaglia legale tra CD Projekt e gli investitori terrà banco anche nei primi mesi del prossimo anno (infuocando i tribunali). Staremo a vedere come evolverà la vicenda (e quale delle due parti la spunterà).

Ricordiamo che il team di sviluppo polacco sta continuando ad aggiornare il suo gioco, arrivato alla versione 1.06, in attesa delle due patch di gennaio e febbraio che promettono di sistemare la situazione in maniera pressoché definitiva (garantendo, si spera, anche il ritorno del gioco su PlayStation Store).

Cyberpunk 2077, disponibile su PC, Google Stadia, PS4 e Xbox One, riceverà anche una versione nativa per PS5 e Xbox Series X nel corso del 2021, gratuita per tutti i giocatori che già possiedono il gioco su old-gen.