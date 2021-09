Cyberpunk 2077, scovato un messaggio nascosto dagli sviluppatori

I problemi che affliggono Cyberpunk 2077 sono diventati parte dell’esperienza malgrado gli sforzi profusi da CD Projekt RED per limitare i danni e rendere il titolo quantomeno giocabile (soprattutto su console old-gen).

Chi ha frequentato le strade di Night City ha fatto il callo alla quantità di elementi rimossi, contenuti a malapena abbozzati, soluzioni architettoniche prive di logica e quant’altro.

Va ammesso che, nonostante sia costellato di imperfezioni, l’action RPG della software house polacca è contornato da una community di modder molto attiva, responsabile di aver creato un nuovo modo per ingannare la morte.

La batosta ricevuta al lancio ha fatto imparare qualcosa agli sviluppatori? Risposta affermativa, e sono stati loro stessi ad ammetterlo in occasione di una conferenza con gli investitori.

Il titolo è notoriamente ricco di easter egg e segreti nascosti a Night City e dintorni , di cui torniamo a parlare anche oggi grazie alla casuale scoperta di un fan.

Stavolta non si tratta di un bug che scatena una reazione esilarante, bensì di un messaggio nascosto dagli sviluppatori di Cyberpunk 2077, finito dritto dritto su Reddit.

Il merito del ritrovamento è da attribuire a Feeltherush2132, che ha postato il seguente video chiedendo alla community se qualcun altro si fosse imbattuto nella medesima scoperta (via TheGamer):

Si tratta di una piattaforma accessibile saltando dal tetto di un edificio dove è possibile notare la scritta “Well Done” (ben fatto), inserita dagli sviluppatori per congratularsi con i giocatori per l’impresa compiuta.

L’iscrizione è accompagnata da due contenitori che contengono tre ricompense e un ironico avviso che invita gli utenti a fare attenzione a non cadere da un’altezza simile.

Se avete intenzioni di recarvi anche voi nello stesso luogo è bene avvisarvi che nei contenitori troverete oggetti abbastanza comuni e reperibili in moltissime altre occasioni; di conseguenza l’unico motivo per farlo è solo la cara e vecchia gloria.

La patch 1.3 ha proseguito sulla strada tracciata nei mesi scorsi ma ha già fatto storcere il naso a molti per la qualità dell’acqua e delle rifrazioni, decisamente non all’altezza di un prodotto del genere.

Discorso analogo per quanto riguarda i veicoli: più di un giocatore ha notato che, in seguito all’installazione dell’aggiornamento, le macchine compaiono letteralmente dal nulla.

In apertura abbiamo parlato degli instancabili modder, talmente in gamba da essere stati “assoldati” da CD Projekt per risolvere la lunga lista di problemi tecnici (e non solo) da cui il gioco è afflitto.