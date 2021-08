Cyberpunk 2077, dopo la patch 1.3 i veicoli compaiono dal nulla

Cyberpunk 2077 continua a essere tenuto in ampia considerazione da CD Projekt RED, sempre puntuale nella pubblicazione di patch e aggiornamenti.

Malgrado la buona volontà, il lancio dell’action RPG ambientato a Night City è stato letteralmente disastroso e le performance del prodotto, anche a distanza di mesi, continuano a riservare parecchie “sorprese” (non sempre divertenti).

A testimonianza dell’impegno profuso con costanza nel tentativo di rendere il gioco quanto più vicino alle promesse iniziali, la software house ha da poco reso disponibile la patch 1.3.

Patch che, stando agli indizi scovati dai dataminer, celerebbe due interessanti indizi sull’arrivo (si suppone in tempi brevi) della tanto attesa modalità multiplayer.

Dopo l’installazione dell’aggiornamento, un utente si è imbattuto in un fenomeno che non aveva mai notato prima durante l’esplorazione di Night City.

Mentre camminava in direzione di una macchina abbandonata in mezzo alla carreggiata, un altro veicolo è apparso improvvisamente dal nulla ed è atterato su quello parcheggiato.

A detta del videogiocatore, questo bug ha iniziato a manifestarsi solo dopo l’installazione della patch 1.3 di Cyberpunk 2077, prima della quale non aveva mai visto nulla di simile.

Il curioso avvenimento è stato catturato in un filmato finito puntualmente su Reddit, che potete vedere nel player qui sotto (via GameRant):

Come avrete notato, la macchina appare dal nulla e va a posizionarsi esattamente sopra quella già parcheggiata, senza alcun motivo logico o compenetrazione che possa giustificare l’avvenimento.

Non è da escludere che nei prossimi giorni possano emergere ulteriori bug sfuggiti al team polacco in sede di realizzazione dell’ultima patch, ma il video di oggi dimostra che c’è ancora molto lavoro da fare.

Ma c’è spazio anche per qualche sorpresa di tutt’altro genere, stavolta relativa alla saga di The Witcher 3. Un giocatore dall’orecchio fine ha infatti scoperto un nesso musicale davvero interessante.

Se volete rifarvi dalla brutta (ma divertente) visione del bug a tema automobili, potete dare un’occhiata a questo bellissimo diorama che fa splendere di nuova luce le strade di Night City.

CD Projekt ha buoni motivi per correre ai ripari nel minor tempo possibile, soprattutto in seguito alla notizia delle vendite in forte calo su PlayStation Store, a un solo mese dal prolungato periodo di assenza del titolo.