Cyberpunk 2077: patch 1.3 riaccende la polemica, ora sulle pozzanghere

Non c’è pace per Cyberpunk 2077, che sembra voler trovare la pace dei sensi ma, nonostante gli sforzi di CD Projekt Red, non ci riesce.

Gli autori di The Witcher 3: Wild Hunt stanno lavorando duramente per mettere a posto tutti i problemi, piccoli e grandi, dell’ultimo blockbuster.

Proprio di recente è uscita una nuova patch, la 1.3, che addirittura al suo interno sembrerebbe celare degli indizi sull’arrivo della modalità multigiocatore.

Una patch molto corposa, con tanti cambiamenti al gioco, e che svela l’arrivo dei primi DLC ufficiali per Cyberpunk 2077.

Ma c’è un nuovo problema che la patch 1.3 sembra aver introdotto, qualcosa che farà venire un brivido ai fan di Marvel’s Spider-Man: le pozzanghere.

Ricorderete senz’altro la grande polemica che ci fu tra il trailer di annuncio ed i trailer successivi del titolo di Insomniac Games, dal quale sparirono le pozzanghere per alleggerire il motore di gioco.

Alcuni utenti si sono accorti che, dopo la suddetta patch del titolo CD Projekt Red, si è verificato anche in questo caso un problema simile, come riporta Kotaku.

Potete vedere una prova visiva di questo vero e proprio “downgrade acquatico” nel video qui sotto:

In sostanza, i giocatori si sono accorti che gli effetti dati dall’acqua su Night City non sono più così realistici, le pozzanghere sono più opache e, sostanzialmente, manca un elemento tipico dell’iconografia cyberpunk.

Sostanzialmente sembrerebbe che la patch 1.3 abbia eliminato pesantemente, fino a togliere del tutto in alcuni casi, gli effetti di rifrazione delle superfici bagnate, come appunto le famigerate pozzanghere.

E pensare che CD Projekt Red ha chiesto anche pubblicamente aiuto, precisamente a dei modder che stanno aiutando lo studio a lavorare sul lato tecnico del progetto.

Ma non sembra che le cose stiano andando bene, perché con questa patch adesso le macchine appaiono direttamente dal nulla, tanto per non farsi mancare niente.

Anche su PlayStation 4 è arrivata la patch 1.3 ovviamente, avete già visto come gira il gioco su una delle piattaforme più “complicate” al lancio originale?