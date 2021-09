Cyberpunk 2077, c’è un modo per “fregare” la morte (ma vi costerà caro)

Nonostante i problemi riscontrati al lancio, ai quali CD Projekt ha tentato in ogni modo di porre rimedio, Cyberpunk 2077 può tuttora vantare una nutrita community di modder.

L’action RPG della software house polacca ha appena ricevuto la patch 1.3, che sembra proseguire sulla strada già tracciata nei mesi scorsi, quella della stabilizzazione a tutti i costi.

Le polemiche che hanno fatto seguito all’ultimo update hanno già iniziato a emergere con frequenza, e la prima vede protagoniste le automobili, che adesso spuntano letteralmente dal nulla.

Discorso analogo per quanto riguarda le pozzanghere, molto meno realistiche e più opache, nonché prive dei tipici effetti di rifrazione immancabili in un setting del genere.

Malgrado le inevitabili controversie, i modder sono sempre al lavoro per migliorare il gioco a modo loro, e stavolta hanno introdotto una vera e propria assicurazione sulla vita.

La mod, chiamata semplicemente Death Alternative, permette di beneficiare di un team di medici pronti a riportare il giocatore in vita in caso di decesso, qualsiasi siano le cause.

Beneficiando di questa opzione sarà possibile ingannare la morte risvegliandosi nella stanza di hotel più vicina, evitando di incorrere nella schermata di Game Over.

Per quanto riguarda l’assicurazione, sono disponibili tre diversi pacchetti: Silver, Gold e Platinum. Il primo ripristinerà la nostra salute del 25%, il secondo del 50% e l’ultimo del 100%.

Attivare il piano assicurativo non richiederà alcun costo, ma sarà necessario pagare al momento della nostra morte, quando ci verrà chiesto di versare l’ammontare relativo alla polizza sottoscritta. In caso contrario, andremo incontro al Game Over.

Se l’opzione vi sembra interessante, qui sotto trovate un video che vi chiarirà ulteriormente le idee (via Gamespot):

Dopo la brutta esperienza vissuta (in primis dai giocatori) al momento dell’uscita, CD Projekt ha infine ammesso di aver imparato la lezione, un’affermazione che lascia ben sperare per il futuro.

Cyberpunk 2077 ha ancora la possibilità di riscattarsi grazie alla versione next-gen, attesa entro la fine del 2021 e tendenzialmente al riparo da eventuali rinvii.

Dal lancio sono passati quasi nove mesi, e i giocatori in possesso di un copia per PS4 non sembrano più così insoddisfatti del gioco, principalmente grazie a quanto di buono introdotto con l’ultima patch.